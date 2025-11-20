https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/ukraynali-milletvekili-zelenskiy-abdnin-sartlarini-kabul-etmek-zorunda-kalacak-1101140312.html
Ukraynalı milletvekili: Zelenskiy, ABD’nin şartlarını kabul etmek zorunda kalacak
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Anna Skorohod, YouTube'da yayın yapan ‘Superpozitsiya’ kanalına verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy’in ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için sunduğu şartları kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.Skorohod, "Zelenskiy çok zor bir durumda, kimse yerinde olmak istemez. Eğer barış süreciyle ilgili önerilen şartları kabul etmezse, bu şartlara 'evet' diyecek bir başkası bulunur. O şartlara rıza göstermezse, daha önce sahip olduğu uluslararası destekten de mahrum kalabilir, çünkü artık çok sayıda ülkede dengeler değişti" dedi.Milletvekili, özellikle son dönemde Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandallarının Kiev yönetimine olan dış desteği ciddi ölçüde azalttığını ifade etti.Skorohod ayrıca, ABD’nin öngördüğü planlara karşı direnmesi durumunda, Zelenskiy'in görevden alınmasının ve yerine aynı şartları kabul edecek bir “geçici devlet başkanı” atanmasının da senaryo olarak masada olduğunu ileri sürdü.Daha önce ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü öne sürmüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Anchorage’ta varılan noktanın ötesine geçen yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.
