Almanya: ABD, Ukrayna'ya ilişkin ‘yeni barış planı’ hakkında bilgi vermedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD tarafından hazırlandığı öne sürülen Ukrayna krizine yönelik yeni barış planına ilişkin Berlin’in... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/peskov-ukrayna-krizinin-cozumune-iliskin-yeni-bir-gelisme-yok-1101138049.html
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Ukrayna için önerdiği iddia edilen yeni barış planı konusunda Berlin’e herhangi bir resmi bilgilendirme yapmadığını söyledi.
Wadephul, ilgili soruya yanıtında, "Hayır, bu planla ilgili bize herhangi bir bilgi verilmedi" dedi.
Wadephul, mevcut krizin barışçıl yollarla çözümüne yönelik çabaların önemine dikkat çekerek, “İstanbul’da yapılan görüşmeleri ve bu yönde atılan adımları bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Biz Almanya olarak bu tür girişimleri elbette destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Alman Bakan, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi için müzakere sürecinden başka bir alternatifin bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Financial Times gazetesi, Washington’ın Ukrayna çatışmasının çözümüne ilişkin yeni bir plan üzerinde çalıştığını ve bu plan kapsamında Kiev’e yapılan Amerikan askeri yardımında kısıtlamaya gidilmesinin de öngörüldüğünü yazmıştı.
Politico dergisi ise, Ukrayna kriziyle ilgili tüm taraflar arasında kasım ayı sonunda veya bu hafta içinde bir çerçeve anlaşmaya varılabileceği yönünde haber yayınlamıştı.
ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü öne sürmüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Anchorage’ta varılan noktanın ötesine geçen yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.