Türkiye'nin rakibi belli oluyor: İşte torbalar ve muhtemel eşleşmeler
A Milli Takım, 2026 dünya kupası'na katılmak için play-off oynayacak. İki maçlık turun kuraları bugün çekilecek. İşte ayrıntılar, muhtemel rakipler ve diğer... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli olacak. Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.Muhtemel rakipler kim?A Milli Takım; İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan biriyle eşleşecek.Kura çekimi ne zaman?İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenecek törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.Kura çekimi öncesinde torbalar1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.Maçlar ne zaman oynanacak?2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
Türkiye'nin rakibi belli oluyor: İşte torbalar ve muhtemel eşleşmeler
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli olacak.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
A Milli Takım; İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan biriyle eşleşecek.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenecek törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.
Kura çekimi öncesinde torbalar
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.
Maçlar ne zaman oynanacak?
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.