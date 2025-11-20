https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trumptan-turkey-aciklamasi-fiyatlari-yuzde-33-dustu-ama-erdogan-beni-aramasin-1101150464.html

Trump’tan ‘Turkey’ açıklaması: Fiyatları yüzde 33 düştü ama Erdoğan beni aramasın

Trump'tan 'Turkey' açıklaması: Fiyatları yüzde 33 düştü ama Erdoğan beni aramasın

Trump, tarım ürünlerine ilişkin bir değerlendirme yaptığı sırada “turkey” (hindi) kelimesi üzerinden bir espri yaparak, ülke Türkiye ile karışmaması için açıklama yapmak zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada 'Turkey' ifadeleri kullandı ve hemen ardından açıklama yaptı. Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Konuşmanın devamında Trump, Ortadoğu’daki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek bölgedeki müttefiklerle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

