Trump’tan ‘Turkey’ açıklaması: Fiyatları yüzde 33 düştü ama Erdoğan beni aramasın
Trump’tan ‘Turkey’ açıklaması: Fiyatları yüzde 33 düştü ama Erdoğan beni aramasın
Trump, tarım ürünlerine ilişkin bir değerlendirme yaptığı sırada “turkey” (hindi) kelimesi üzerinden bir espri yaparak, ülke Türkiye ile karışmaması için açıklama yapmak zorunda kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada 'Turkey' ifadeleri kullandı ve hemen ardından açıklama yaptı. Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Trump’tan ‘Turkey’ açıklaması: Fiyatları yüzde 33 düştü ama Erdoğan beni aramasın

12:30 20.11.2025 (güncellendi: 12:55 20.11.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
Trump, tarım ürünlerine ilişkin bir değerlendirme yaptığı sırada “turkey” (hindi) kelimesi üzerinden bir espri yaparak, ülke Türkiye ile karışmaması için açıklama yapmak zorunda kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada 'Turkey' ifadeleri kullandı ve hemen ardından açıklama yaptı.
Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

USDA’ya göre, ‘turkey’ yüzde 33 düşmüş. Ülke olan Türkiye’den bahsetmiyorum. Erdoğan iyi, gayet iyi gidiyor. O bir ‘dost’. Dostlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.

Konuşmanın devamında Trump, Ortadoğu’daki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek bölgedeki müttefiklerle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
