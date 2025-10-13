https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/trump-turkiye-harikaydi-cumhurbaskani-erdogan-harikaydi-gercekten-cok-yardimci-oldu--1100127734.html
Trump: Türkiye harikaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu
Trump: Türkiye harikaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarda harika bir rol oynadığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Harikaydı... 13.10.2025, Sputnik Türkiye
02:08 13.10.2025 (güncellendi: 02:09 13.10.2025)
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarda harika bir rol oynadığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkese ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, Türkiye ile ilgili şunları söyledi:
Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var.
Trump, gazetecilerin ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" şeklinde yanıt verdi.
Donald Trump sözlerine şöyle devam etti:
İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum.
Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde" dedi.
Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya ise "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak" karşılığını verdi.