Trump: Türkiye harikaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu

Trump: Türkiye harikaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarda harika bir rol oynadığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Harikaydı... 13.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkese ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, Türkiye ile ilgili şunları söyledi:Trump, gazetecilerin ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" şeklinde yanıt verdi.Donald Trump sözlerine şöyle devam etti:Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde" dedi.Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya ise "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak" karşılığını verdi.

