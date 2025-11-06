https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/new-yorkun-yeni-belediye-baskani-mamdani-ve-50-cent-arasinda-tartisma-cikti-1100796587.html
New York’un Yeni Belediye Başkanı Mamdani ve 50 Cent arasında tartışma çıktı
New York'un Yeni Belediye Başkanı Mamdani ve 50 Cent arasında tartışma çıktı
New York’un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, şehirdeki zenginlere vergi artışı getiren planıyla gündem oldu. Rapçi 50 Cent, yapay zekâyla... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
New York’un 34 yaşındaki Demokrat sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani, göreve başlar başlamaz şehir tarihinin en radikal vergi reformu planını duyurdu. Mamdani, şirket vergisini yüzde 11,5’e çıkarmayı ve yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlara yüzde 2 sabit vergi getirmeyi önerdi.
Bu karar, Manhattan’daki
iş çevreleri ve milyonerler arasında büyük tepki çekerken, geniş halk kesimleri tarafından “adil paylaşımın başlangıcı
” olarak karşılandı.
50 Cent’ten 'New York öldü' paylaşımı
Reform planı, ünlü rapçi 50 Cent (Curtis James Jackson III)
’in de tepkisini çekti.
Sanatçı, Instagram
hesabında yapay zekâ ile üretilmiş bir mezar taşı görseli
paylaşarak altına “New York City öldü
” notunu düştü.
Daha önce de Mamdani hakkında, “Bu adam nereden çıktı, kimin arkadaşı bu?
” diyerek alay etmiş ve “Mamdani’ye 258 bin 750 dolar ve tek yön New York bileti
teklif edeceğim” sözleriyle gündem olmuştu.
Mamdani’den Esprili ve Zeki Karşılık
Yeni başkan Mamdani, MSNBC’nin “The Beat with Ari Melber”
programında rapçiye mizahi bir dille yanıt verdi:
“Ne maaş alacağımı bile bilmiyordum, ta ki Instagram’da ‘50 Cent Mamdani’ye şu kadar teklif etti’ haberini görene kadar. ‘Vay be, ne kadar da spesifik bir rakam!’ diye düşündüm.”
Mamdani, esprili açıklamasını 50 Cent’in ünlü şarkısı “Many Men” üzerinden sürdürdü:
“Vergi politikası konusunda anlaşamıyoruz ama tehdit mesajı aldığımda hâlâ ‘Many Men’ dinliyorum.”
Şarkının nakaratında “Birçok kişi benim için ölümü diliyor, gözüme kan geldi dostum, artık göremiyorum...” sözleri yer alıyor.
'Zenginler daha fazla katkı yapmalı'
Mamdani, reformun nedenini açıklarken sosyal adalet vurgusu yaptı:
“Yıllık 1 milyon doların üzerinde kazanan yüzde 1’lik kesimin yalnızca yüzde 2 daha fazla vergi ödemesi, New York’taki herkesin yaşamını dönüştürebilir. Belediyelerimizin kaynakları azaldıkça, kütüphanelerden çöp kutularına kadar herkes bundan etkileniyor.”
Mamdani’nin sözleri, “vergi eşitliği çağrısı” olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
'Zengin rapçiler eleştiriyorsa doğru yoldayız'
Yeni başkan, eleştirileri doğal karşıladığını vurguladı:
“Bir politikacı olarak, hele ki karşına hiçbir nedeni olmadan seni eleştiren zengin rapçiler çıkıyorsa, kalın bir deriye sahip olman gerekir.”
Mamdani’nin bu çıkışı, New York’un sosyal politikalarında “yeni bir dönem” olarak görülüyor.
50 Cent’in vergi sicili yeniden gündemde
Ünlü rapçi 50 Cent
, geçmişte ABD Gelir İdaresi (IRS
) ile vergi beyanı eksikliği
nedeniyle birçok kez karşı karşıya gelmişti.
2007–2015 yılları arasında milyonlarca dolar kazandığı halde bazı yıllarda gelir beyanı yapmadığı ortaya çıkmış, 2015’te iflas başvurusu sırasında gelirini eksik gösterdiği
gerekçesiyle yargılanmıştı.
Mahkeme kayıtlarında yaklaşık 32 milyon dolar borcu olduğu belirtilen 50 Cent, borçlarını yeniden yapılandırarak iflas korumasına alınmıştı.