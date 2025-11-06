https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/new-yorkun-yeni-belediye-baskani-mamdani-ve-50-cent-arasinda-tartisma-cikti-1100796587.html

New York’un Yeni Belediye Başkanı Mamdani ve 50 Cent arasında tartışma çıktı

New York’un Yeni Belediye Başkanı Mamdani ve 50 Cent arasında tartışma çıktı

Sputnik Türkiye

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, şehirdeki zenginlere vergi artışı getiren planıyla gündem oldu. Rapçi 50 Cent, yapay zekâyla... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T16:44+0300

2025-11-06T16:44+0300

2025-11-06T16:45+0300

dünya

50 cent

ari melber

haberler

new york

manhattan

instagram

abd vergi kurumu (irs)

mamdani

zohran mamdani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100743622_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_bfb3c208b88248eb4018eb061eae09b9.jpg

New York’un 34 yaşındaki Demokrat sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani, göreve başlar başlamaz şehir tarihinin en radikal vergi reformu planını duyurdu. Mamdani, şirket vergisini yüzde 11,5’e çıkarmayı ve yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlara yüzde 2 sabit vergi getirmeyi önerdi.Bu karar, Manhattan’daki iş çevreleri ve milyonerler arasında büyük tepki çekerken, geniş halk kesimleri tarafından “adil paylaşımın başlangıcı” olarak karşılandı.50 Cent’ten 'New York öldü' paylaşımıReform planı, ünlü rapçi 50 Cent (Curtis James Jackson III)’in de tepkisini çekti.Sanatçı, Instagram hesabında yapay zekâ ile üretilmiş bir mezar taşı görseli paylaşarak altına “New York City öldü” notunu düştü.Daha önce de Mamdani hakkında, “Bu adam nereden çıktı, kimin arkadaşı bu?” diyerek alay etmiş ve “Mamdani’ye 258 bin 750 dolar ve tek yön New York bileti teklif edeceğim” sözleriyle gündem olmuştu.Mamdani’den Esprili ve Zeki KarşılıkYeni başkan Mamdani, MSNBC’nin “The Beat with Ari Melber” programında rapçiye mizahi bir dille yanıt verdi:“Ne maaş alacağımı bile bilmiyordum, ta ki Instagram’da ‘50 Cent Mamdani’ye şu kadar teklif etti’ haberini görene kadar. ‘Vay be, ne kadar da spesifik bir rakam!’ diye düşündüm.”Mamdani, esprili açıklamasını 50 Cent’in ünlü şarkısı “Many Men” üzerinden sürdürdü:“Vergi politikası konusunda anlaşamıyoruz ama tehdit mesajı aldığımda hâlâ ‘Many Men’ dinliyorum.”Şarkının nakaratında “Birçok kişi benim için ölümü diliyor, gözüme kan geldi dostum, artık göremiyorum...” sözleri yer alıyor.'Zenginler daha fazla katkı yapmalı'Mamdani, reformun nedenini açıklarken sosyal adalet vurgusu yaptı:Mamdani’nin sözleri, “vergi eşitliği çağrısı” olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.'Zengin rapçiler eleştiriyorsa doğru yoldayız'Yeni başkan, eleştirileri doğal karşıladığını vurguladı:Mamdani’nin bu çıkışı, New York’un sosyal politikalarında “yeni bir dönem” olarak görülüyor.50 Cent’in vergi sicili yeniden gündemdeÜnlü rapçi 50 Cent, geçmişte ABD Gelir İdaresi (IRS) ile vergi beyanı eksikliği nedeniyle birçok kez karşı karşıya gelmişti.2007–2015 yılları arasında milyonlarca dolar kazandığı halde bazı yıllarda gelir beyanı yapmadığı ortaya çıkmış, 2015’te iflas başvurusu sırasında gelirini eksik gösterdiği gerekçesiyle yargılanmıştı.Mahkeme kayıtlarında yaklaşık 32 milyon dolar borcu olduğu belirtilen 50 Cent, borçlarını yeniden yapılandırarak iflas korumasına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/new-yorkta-devrim-gibi-secim-trumpin-kabusu-oldu-musluman-sosyalist-ve-gocmen-belediye-baskani-1100753069.html

new york

manhattan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

50 cent, ari melber, haberler, new york, manhattan, instagram, abd vergi kurumu (irs), mamdani, zohran mamdani