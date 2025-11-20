https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trump-dick-cheneynin-cenazesine-davet-edilmedi-1101163354.html
Trump, Dick Cheney’nin cenazesine davet edilmedi
Sputnik Türkiye
ABD’nin en tartışmalı figürlerinden, 84 yaşında hayatını kaybeden eski başkan yardımcısının cenaze töreni Washington DC’deki Ulusal Katedral’de yapılacak.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100726107_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_515fc42cb181f4d73e66e2af6cd0789f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin cenazesine davet edilmedi.
Cheney’nin cenazesi perşembe günü yerel saatle sabah saatlerinde Washington DC’deki Ulusal Katedral’de düzenlenecek. ABD’de görevdeki başkanların geçmiş başkan ve başkan yardımcılarının cenazelerine katılması gelenek olarak bilinse de, Amerikan basınına göre Trump’ın son yıllarda Cheney ailesiyle ilişkileri özellikle kötüydü.
Harris’i desteklemişlerdi
Cheney’nin kızı, Wyoming’li eski Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’nin basılmasında Trump’ın rolünü araştıran Temsilciler Meclisi soruşturmasına liderlik etmişti.
Hem Liz hem de babası, 2024 başkanlık kampanyası sırasında eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklemişti.
'Şeytan' ve 'Darth Vader' lakapları
Dick Cheney için özellikle ABD ve uluslararası medyada zaman zaman 'şeytan', 'Darth Vader' gibi lakaplar kullanıldı.
Cheney, George W. Bush yönetiminin en sert ve etkili isimlerinden biri olarak, özellikle 11 Eylül sonrası 'teröre karşı savaş' politikasının mimarıydı.
Irak işgali, Guantanamo’daki işkence programları ve gizli CIA operasyonları gibi tartışmalı kararların perde arkasındaki itici güç olarak görülüyordu.
Vice filminde oynadığı Dick Cheney rolüyle müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küresi'ni kazanan İngiliz aktör Christian Bale, ödül töreninde yaptığı konuşmasında "Bu rolü nasıl oynayacağım konusunda bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim" demişti.