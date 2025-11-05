https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/dick-cheney-bir-sure-nabzi-atmadan-yasadi-1100756377.html

Dick Cheney, bir süre 'nabzı atmadan' yaşadı

Dick Cheney, bir süre 'nabzı atmadan' yaşadı

84 yaşında ölen siyasi figürün 'Dick Cheney'nin nabzı var mı?' başlığıyla çıkan haberler yalnızca espri konusu değildi.

2025-11-05

2025-11-05T14:18+0300

2025-11-05T14:18+0300

Dün hayatını kaybeden ABD’nin Irak işgali ve 11 Eylül sonrası politikalarında en etkili siyasi figürlerden olan Dick Cheney, ilk kalp krizini 1978’de geçirmişti.O dönemde 37 yaşında olan Cheney, 1980’lerde ikinci ve üçüncü kalp krizlerini geçirdi. Ancak en ciddi olanı, Kasım 2000’deki dördüncü kalp kriziydi. Artık kalp sağlığı yalnızca kişisel bir mesele değil, ulusal güvenlik konusuydu.Cheney, ABD Başkan Yardımcısı olarak yemin etmeye hazırlanıyordu. New York Times’ın bir yorumunda, “Cheney’nin tıbbi geçmişi, kalp hastalıklarına karşı tıbbın ilerlemesinin tarihiyle neredeyse örtüşüyor” denilmişti.Gerektiğinde elektro şok veren ICD2001’de Cheney’nin kalp rahatsızlıkları nedeniyle vücuduna ICD (implant edilebilir kardiyoverter defibrilatör) yerleştirildi. Bu cihaz, kalp ritmini düzenlemekle kalmayıp gerektiğinde elektrik şoku vererek kalbin normal atımına dönmesini sağlıyordu. Ancak teknoloji ilerledikçe ve terör tehdidi algısı büyüdükçe, Cheney’nin güvenlik ekibi cihazın kendisinin bile bir tehdit oluşturabileceğinden endişe etmeye başladı.Kablosuz bağlantı devre dışı bırakıldıABC News’un 2013 tarihli haberine göre, Cheney’nin cihazının 2007’de bakım görmesi gerekiyordu. Batarya değişimi yapılırken doktorları, olağan bir hastada yapılmayan bir güvenlik önlemi aldı: Cihazın kablosuz bağlantısı devre dışı bırakıldı.Bu durum daha sonra Homeland dizisinin ikinci sezonunda işlendi. Dizide, bir terörist Başkan Yardımcısı’nın kalp pili numarasını ele geçirip cihazı uzaktan kontrol ederek kalp krizi geçirmesini sağlıyordu.'Nabzı olmadan' yaşadığı dönemGörevden ayrıldıktan sonra Cheney, 2010 yazında kalp nakline hazırlık amacıyla LVAD (sol ventrikül destek cihazı) taktırdı. Nakil listesinde bekleme süresi uzun olduğundan, bu cihaz kalbin pompalama işlevini destekleyen geçici bir çözüm olarak kullanıldı.LVAD, kalbin ana pompalama odacığı olan sol ventrikülün kanı vücuda daha etkin pompalamasına yardımcı oluyor. Ancak bu cihaz, kanı kalp gibi ‘atım’ şeklinde değil, sürekli akışla dolaştırdığı için hastalarda nabızsız yaşama hissi yaratıyor. ABC News bunu ‘akvaryumda suyun sürekli devridaim yapması gibi’ tanımlamıştı.O dönemde “Dick Cheney’nin nabzı var mı?” başlığıyla çıkan haberler yalnızca espri konusu olmadı. Aynı zamanda halkın bu tıbbi cihaz hakkında farkındalığını da artırdı. 2014’te yapılan bir araştırma, Cheney’nin LVAD cihazına ilişkin haberlerin internette arama trafiğini ve sosyal medya paylaşımlarını artırdığını, birçok kişinin cihazın faydaları hakkında bilgi edindiğini ortaya koydu.

