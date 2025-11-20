https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trabzonda-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-ogrenciler-hastaneye-kaldirildi-1101158900.html

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle altı öğrenci hastaneye kaldırıldı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T16:06+0300

2025-11-20T16:06+0300

2025-11-20T16:06+0300

türki̇ye

trabzon

gıda zehirlenmesi

toplu gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

Trabzon Ortahisar'da 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi altına alındılarİlçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/beyoglunda-bir-kafede-kahve-icen-genc-kadin-zehirlendi-kahvesini-deterjanla-yaptiklari-ortaya-cikti-1101094527.html

türki̇ye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi