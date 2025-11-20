Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trabzonda-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-ogrenciler-hastaneye-kaldirildi-1101158900.html
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle altı öğrenci hastaneye kaldırıldı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T16:06+0300
2025-11-20T16:06+0300
türki̇ye
trabzon
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Trabzon Ortahisar'da 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi altına alındılarİlçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/beyoglunda-bir-kafede-kahve-icen-genc-kadin-zehirlendi-kahvesini-deterjanla-yaptiklari-ortaya-cikti-1101094527.html
türki̇ye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trabzon, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
trabzon, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi

Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı

16:06 20.11.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA
Abone ol
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle altı öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Trabzon Ortahisar'da 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi altına alındılar

İlçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
Türk kahvesinden zehirlenme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
TÜRKİYE
Beyoğlu'nda bir kafede skandal: Kahvesini deterjanla yaptıkları genç kadın yaşam mücadelesi veriyor
18 Kasım, 16:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала