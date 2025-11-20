https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trabzonda-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-ogrenciler-hastaneye-kaldirildi-1101158900.html
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı
20.11.2025
Trabzon Ortahisar'da 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi altına alındılarİlçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
