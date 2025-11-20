Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/suudi-arabistan-ile-abd-arasinda-imzalanan-anlasmalar-557-milyar-dolara-ulasti-1101141378.html
Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı
Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan yatırım anlaşmalarının toplam değerinin 557 milyar dolara ulaştığını... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T04:35+0300
2025-11-20T04:35+0300
dünya
abd
washington
suudi arabistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101103227_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_28e7b7572860baffe379c38fd293887a.jpg
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını söyledi.Açıklamasında Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/beyaz-saray-suudi-arabistan-abdyi-birincil-stratejik-ortagi-olarak-gorecek-abd-sistemlerine-erisimi-1101106051.html
abd
washington
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101103227_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_65b8595df21a9b544115c215658d1324.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, washington, suudi arabistan
abd, washington, suudi arabistan

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

04:35 20.11.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan yatırım anlaşmalarının toplam değerinin 557 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Açıklamasında Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:
Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attık. Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değeri 557 milyar dolara ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Suudi Arabistan, ABD’yi 'birincil stratejik ortağı' olarak görecek, ABD sistemlerine erişimi sağlanacak
Dün, 03:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала