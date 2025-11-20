https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/suudi-arabistan-ile-abd-arasinda-imzalanan-anlasmalar-557-milyar-dolara-ulasti-1101141378.html
Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı
Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan yatırım anlaşmalarının toplam değerinin 557 milyar dolara ulaştığını... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını söyledi.Açıklamasında Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Açıklamasında Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:
Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attık. Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değeri 557 milyar dolara ulaştı.