Beyaz Saray: Suudi Arabistan, ABD’yi 'birincil stratejik ortağı' olarak görecek, ABD sistemlerine erişimi sağlanacak
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD ve Suudi Arabistan, pek çok anlaşma gerçekleşti. Beyaz Saray Riyad’ın ABD’yi 'birincil stratejik ortak' olarak kabul edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında birden fazla anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD'den yaklaşık 300 tank satın alacağı ifade edildi.
ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji ve kritik mineraller konusunda i̇şbirliği yapacak
Ayrıca nükleer enerji ve kritik mineraller konusunda işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi:
ABD ve Suudi Arabistan, Krallık ile onlarca yıl sürecek, milyarlarca dolarlık bir nükleer enerji ortaklığının yasal temelini oluşturan Sivil Nükleer Enerji İşbirliği Müzakerelerinin Tamamlanmasına İlişkin Ortak Bildiri'yi imzaladı. ABD ve Amerikan şirketlerinin Krallığın tercih ettiği sivil nükleer işbirliği ortakları olacağını teyit ediyor ve tüm iş birliklerinin güçlü nükleer silahsızlanma standartlarıyla uyumlu bir şekilde yürütüleceğini garanti ediyor
ABD ve Suudi Arabistan, iş birliğini derinleştiren ve kritik mineral tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yönelik ulusal stratejilerimizi uyumlu hale getiren Kritik Mineraller Çerçevesi'ni de imzaladı. Bu anlaşma, Başkan Trump'ın Amerika'nın temel mineraller için tedarik zinciri dayanıklılığını korumak amacıyla diğer ticaret ortaklarıyla sağladığı benzer anlaşmalara dayanıyor
'Suudi Arabistan'ın ABD sistemlerine erişimini sağlayacak'
İki ülke arasında yapay zeka konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın ABD sistemlerine erişimini sağlayacağı bildirildi.
ABD ve Suudi Arabistan, Krallığa dünya lideri Amerikan sistemlerine erişim imkânı sağlayan ve ABD teknolojisini yabancı etkilerden koruyan, böylece Amerikalı yenilikçilerin küresel yapay zekanın geleceğini şekillendireceğini garanti altına alan çığır açıcı bir Yapay Zeka Mutabakat Zaptı imzaladı
'ABD, Suudi Arabistan’ın birincil stratejik ortağı olacak'
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Veliaht Prens Selman’ın 'Stratejik Savunma Anlaşması' imzaladığı ve Suudi Arabistan’ın ABD’yi 'birincil stratejik ortağı' olarak göreceğinin altı çizildi:
Trump ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 80 yılı aşkın savunma ortaklığımızı güçlendiren ve Orta Doğu genelinde caydırıcılığı pekiştiren ABD-Suudi Stratejik Savunma Anlaşması’nı (SDA) imzaladı. SDA, Amerika Önce (America First) gündemi için bir kazanımdır; ABD savunma şirketlerinin Suudi Arabistan’da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakta, ABD’nin maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak üzere Suudi Arabistan’dan yeni yük paylaşımı fonları sağlamaktadır ve Krallığın Amerika Birleşik Devletleri’ni birincil stratejik ortağı olarak gördüğünü teyit etmektedir.