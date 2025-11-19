https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/beyaz-saray-suudi-arabistan-abdyi-birincil-stratejik-ortagi-olarak-gorecek-abd-sistemlerine-erisimi-1101106051.html

Beyaz Saray: Suudi Arabistan, ABD’yi 'birincil stratejik ortağı' olarak görecek, ABD sistemlerine erişimi sağlanacak

ABD ve Suudi Arabistan, pek çok anlaşma gerçekleşti. Beyaz Saray Riyad’ın ABD’yi 'birincil stratejik ortak' olarak kabul edeceğini duyurdu. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında birden fazla anlaşmaya varıldığını bildirdi.Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD'den yaklaşık 300 tank satın alacağı ifade edildi.ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji ve kritik mineraller konusunda i̇şbirliği yapacakAyrıca nükleer enerji ve kritik mineraller konusunda işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi:'Suudi Arabistan'ın ABD sistemlerine erişimini sağlayacak'İki ülke arasında yapay zeka konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın ABD sistemlerine erişimini sağlayacağı bildirildi.'ABD, Suudi Arabistan’ın birincil stratejik ortağı olacak'Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Veliaht Prens Selman’ın 'Stratejik Savunma Anlaşması' imzaladığı ve Suudi Arabistan’ın ABD’yi 'birincil stratejik ortağı' olarak göreceğinin altı çizildi:

