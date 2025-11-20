MSB'den İskenderun açıklaması: Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin TSK'yla ilişiği kesildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/son-dakika-haberler-msbden-gurcistanda-dusen-c-130-ucagiyla-ilgili-aciklama-kara-kutu-ve-enkaz-parcalari-inceleniyor-1101149128.html
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Detaylar haberde...
2025-11-20T12:13+0300
2025-11-20T12:13+0300
2025-11-20T12:48+0300
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiğinin kesildiği, sekiz personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği bildirildi.
12:13 20.11.2025 (güncellendi: 12:48 20.11.2025)
MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Açıklamada, uçağın kara kutusunun TUSAŞ'ta incelendiği belirtilirken, ”Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesildiği, sekiz personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği bildirildi.
İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.
'Kara kutu TUSAŞ'ta inceleniyor'
Bakanlık kaynakları uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir.
Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.
Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
PKK’nın çekilme açıklaması
Bakanlık, "Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından dikkatle takip edildiğini" söyledi.