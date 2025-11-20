MSB'den İskenderun açıklaması: Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin TSK'yla ilişiği kesildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/son-dakika-haberler-msbden-gurcistanda-dusen-c-130-ucagiyla-ilgili-aciklama-kara-kutu-ve-enkaz-parcalari-inceleniyor-1101149128.html

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesildiği, sekiz personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği bildirildi.'Kara kutu TUSAŞ'ta inceleniyor'Bakanlık kaynakları uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:PKK’nın çekilme açıklamasıBakanlık, "Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından dikkatle takip edildiğini" söyledi.

