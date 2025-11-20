Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/son-dakika-haberler-msbden-gurcistanda-dusen-c-130-ucagiyla-ilgili-aciklama-kara-kutu-ve-enkaz-parcalari-inceleniyor-1101149128.html
MSB'den İskenderun açıklaması: Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin TSK'yla ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin TSK'yla ilişiği kesildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Detaylar haberde...
2025-11-20T12:13+0300
2025-11-20T12:48+0300
türki̇ye
uçak
gürcistan
kara kutu
haberler
son dakika
milli savunma bakanlığı (msb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100917037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_557add92547b5bf954ca11cbea260cde.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesildiği, sekiz personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği bildirildi.'Kara kutu TUSAŞ'ta inceleniyor'Bakanlık kaynakları uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:PKK’nın çekilme açıklamasıBakanlık, "Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından dikkatle takip edildiğini" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistan-medyasi-duyurdu-20-askerin-sehit-oldugu-kargo-ucaginin-kara-kutusu-bulundu-1100926556.html
türki̇ye
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100917037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e8f74ad269a483bc4e11dd2f6cca1e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
msb, düşen uçak, kara kutu, açıklama, son dakika, haberler
msb, düşen uçak, kara kutu, açıklama, son dakika, haberler

MSB'den İskenderun açıklaması: Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin TSK'yla ilişiği kesildi

12:13 20.11.2025 (güncellendi: 12:48 20.11.2025)
© AA / Davit KachkachishviliC130 uçak enkazı alanı
C130 uçak enkazı alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Açıklamada, uçağın kara kutusunun TUSAŞ'ta incelendiği belirtilirken, ”Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olayla ilgili İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporlarının tamamlandığını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Alay ve Tabur Komutanı dahil dört personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesildiği, sekiz personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği bildirildi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

'Kara kutu TUSAŞ'ta inceleniyor'

Bakanlık kaynakları uçağın kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir.

Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir.

Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

PKK’nın çekilme açıklaması

Bakanlık, "Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından dikkatle takip edildiğini" söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
TÜRKİYE
Gürcistan medyası duyurdu: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu
12 Kasım, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала