https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/bilim-insanlari-uyardi-dunya-ilk-iklim-esik-noktasini-asti-1100593135.html
Bilim insanları uyardı: 'Dünya ilk iklim eşik noktasını aştı'
Bilim insanları uyardı: 'Dünya ilk iklim eşik noktasını aştı'
Yeni rapora göre tropik mercan resifleri geri dönüşsüz hasar aldı. Bilim insanları, buzulların da çözülmeye başlamasıyla deniz seviyesinin birkaç metre...
yaşam
çevre
amazon ormanları
grönland
antarktika
dünya
amazon
iklim değişikliği
küresel ısınma
yılsonu2025
Uluslararası bir bilim ekibi, yeni yayımlanan Küresel Eşik Noktaları Raporu 2025’te, gezegenin ilk büyük iklim eşik noktasını geçtiğini duyurdu. Araştırmacılara göre, tropik mercan resifleri artık kurtarılması neredeyse imkansız bir noktada. Bazı bölgelerde kutup buzulları da çözülme eşiğini aşmış durumda.Bilim insanları uyarıyor: 'Zincirleme etki başlayabilir' Goethe Üniversitesi’nden Prof. Nico Wunderling, “Bir sistemin devrilmesi diğerlerini de tetikleyebilir. Bu risk 1.5 santigrat derecelik eşiği aşıldığında ciddi biçimde artıyor” dedi. Rapor, 1.5 santigrat derecelik ısınmanın birkaç yıl içinde aşılacağını, bunun da bir dizi zincirleme felaketi tetikleyebileceğini belirtiyor.Mercanlar, Amazon ve buzullar tehlikede Rapor, 20’den fazla hassas iklim sisteminin çökme riski taşıdığını gösteriyor: Umut veren gelişmeler de var Araştırmacılar, bazı 'pozitif eşik noktalarının' insanlık lehine çalışabileceğini belirtiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin artık fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşması, dönüşüm sürecini hızlandırabilir. Bilim insanları, “Küçük toplulukların davranış değişiklikleri bile büyük sosyal dönüşümler başlatabilir” değerlendirmesinde bulundu.
çevre, amazon ormanları, grönland, antarktika, dünya, amazon, iklim değişikliği, küresel ısınma, yılsonu2025
Yeni rapora göre tropik mercan resifleri geri dönüşsüz hasar aldı. Bilim insanları, buzulların da çözülmeye başlamasıyla deniz seviyesinin birkaç metre yükselebileceği konusunda uyarıyor.
Uluslararası bir bilim ekibi, yeni yayımlanan Küresel Eşik Noktaları Raporu 2025’te, gezegenin ilk büyük iklim eşik noktasını geçtiğini duyurdu. Araştırmacılara göre, tropik mercan resifleri artık kurtarılması neredeyse imkansız bir noktada. Bazı bölgelerde kutup buzulları da çözülme eşiğini aşmış durumda.

Bilim insanları uyarıyor: 'Zincirleme etki başlayabilir'

Goethe Üniversitesi’nden Prof. Nico Wunderling, “Bir sistemin devrilmesi diğerlerini de tetikleyebilir. Bu risk 1.5 santigrat derecelik eşiği aşıldığında ciddi biçimde artıyor” dedi. Rapor, 1.5 santigrat derecelik ısınmanın birkaç yıl içinde aşılacağını, bunun da bir dizi zincirleme felaketi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Mercanlar, Amazon ve buzullar tehlikede

Rapor, 20’den fazla hassas iklim sisteminin çökme riski taşıdığını gösteriyor:
Mercan Resifleri: Şu anda ortalama 1.4 derecelik ısınmayla bile kritik sınırı geçti. Çoğu artık kendini yenileyemiyor.
Amazon Ormanları: Ağaç kaybı ve sıcaklık artışı, ormanı savanalara dönüşme riskiyle karşı karşıya bıraktı.
Kuzey Buzulları: Grönland ve Batı Antarktika’daki erime, deniz seviyesini birkaç metre yükseltebilir.

Umut veren gelişmeler de var

Araştırmacılar, bazı 'pozitif eşik noktalarının' insanlık lehine çalışabileceğini belirtiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin artık fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşması, dönüşüm sürecini hızlandırabilir. Bilim insanları, “Küçük toplulukların davranış değişiklikleri bile büyük sosyal dönüşümler başlatabilir” değerlendirmesinde bulundu.
