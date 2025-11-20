https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/sobadan-sizan-gaz-can-aldi-kari-koca-hayatini-kaybetti-1101164209.html

Sobadan sızan gaz can aldı: Karı koca hayatını kaybetti

Sobadan sızan gaz can aldı: Karı koca hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çift hayatını kaybetti. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Nurhak ilçesinde Musa ve Esme Koyun’dan haber alamayan yakınları, çiftin Eskiköy Mahallesi’ndeki evine gitti. Çifti odada hareketsiz gören yakınları sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedenler, Nurhak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

