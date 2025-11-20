https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/sobadan-sizan-gaz-can-aldi-kari-koca-hayatini-kaybetti-1101164209.html
Sobadan sızan gaz can aldı: Karı koca hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çift hayatını kaybetti. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Nurhak ilçesinde Musa ve Esme Koyun’dan haber alamayan yakınları, çiftin Eskiköy Mahallesi’ndeki evine gitti. Çifti odada hareketsiz gören yakınları sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedenler, Nurhak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
