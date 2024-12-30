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Kayseri'de soba faciası: Aynı aileden iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi hastanede tedavi altında
Kayseri'de soba faciası: Aynı aileden iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi hastanede tedavi altında
Sputnik Türkiye
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından anne ve beş çocuğu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T14:20+0300
2024-12-30T14:22+0300
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türkiye
soba
karbonmonoksit
zehirlenme
hayatını kaybetti
kayseri
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından anne ile birlikte 5 çocuğu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.Sabah saatlerinde komşularından haber alamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan N.P.(14) ve B.P.(11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/yaptigi-keke-arsenik-koydu-kardeslerini-ve-yegenini-oldurdu-esinin-de-mezari-acilacak-1092149504.html
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türkiye, soba, karbonmonoksit, zehirlenme, hayatını kaybetti, kayseri
türkiye, soba, karbonmonoksit, zehirlenme, hayatını kaybetti, kayseri

Kayseri'de soba faciası: Aynı aileden iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi hastanede tedavi altında

14:20 30.12.2024 (güncellendi: 14:22 30.12.2024)
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından anne ve beş çocuğu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından anne ile birlikte 5 çocuğu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Sabah saatlerinde komşularından haber alamayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan N.P.(14) ve B.P.(11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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