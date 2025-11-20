https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/sicakliklar-yukseliyor-sis-etkili-oluyor-bugun-hava-nasil-olacak-1101142296.html

Sıcaklıklar yükseliyor, sis etkili oluyor: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Edremit Körfezi ve Muğla çevresinde sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde yükseliyor. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Sis ve pus etkili olacakSabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARABursa – 23°C – Parçalı bulutluÇanakkale – 22°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul – 20°C – Parçalı bulutluKırklareli – 20°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDenizli – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİzmir – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutluManisa – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZAdana – 27°C – Parçalı ve az bulutluAntalya – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutluHatay – 22°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 17°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir – 17°C – Parçalı ve az bulutluKayseri – 18°C – Parçalı ve az bulutluKonya – 20°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 18°C – Parçalı bulutluDüzce – 21°C – Parçalı bulutluSinop – 22°C – Parçalı bulutluZonguldak – 21°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 18°C – Parçalı bulutluRize – 20°C – Parçalı bulutluSamsun – 23°C – Parçalı bulutluTrabzon – 20°C – Parçalı bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 10°C – Parçalı ve az bulutluKars – 12°C – Parçalı ve az bulutluMalatya – 12°C – Parçalı ve az bulutluVan – 13°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 17°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep – 19°C – Parçalı ve az bulutluMardin – 19°C – Parçalı ve az bulutluSiirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

