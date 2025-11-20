Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/sicakliklar-yukseliyor-sis-etkili-oluyor-bugun-hava-nasil-olacak-1101142296.html
Sıcaklıklar yükseliyor, sis etkili oluyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar yükseliyor, sis etkili oluyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Edremit Körfezi ve Muğla çevresinde sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.
2025-11-20T06:51+0300
2025-11-20T06:51+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sis
yoğun sis
yüksek sıcaklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534576_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad44234c33d609ce40a3b809ce6acabf.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde yükseliyor. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. Sis ve pus etkili olacakSabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARABursa – 23°C – Parçalı bulutluÇanakkale – 22°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul – 20°C – Parçalı bulutluKırklareli – 20°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutluDenizli – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİzmir – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutluManisa – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZAdana – 27°C – Parçalı ve az bulutluAntalya – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutluHatay – 22°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 17°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir – 17°C – Parçalı ve az bulutluKayseri – 18°C – Parçalı ve az bulutluKonya – 20°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 18°C – Parçalı bulutluDüzce – 21°C – Parçalı bulutluSinop – 22°C – Parçalı bulutluZonguldak – 21°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 18°C – Parçalı bulutluRize – 20°C – Parçalı bulutluSamsun – 23°C – Parçalı bulutluTrabzon – 20°C – Parçalı bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 10°C – Parçalı ve az bulutluKars – 12°C – Parçalı ve az bulutluMalatya – 12°C – Parçalı ve az bulutluVan – 13°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 17°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep – 19°C – Parçalı ve az bulutluMardin – 19°C – Parçalı ve az bulutluSiirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunya-resmen-yon-degistiriyor-ekseni-80-santimetre-kaydi-1101118612.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534576_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e21f83ecc8e2e818fb8dd79d7c8a0f25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
20 kasım hava durumu, türkiye hava durumu bugün, meteoroloji son dakika, sis ve pus uyarısı, sağanak yağış edremit körfezi, muğla hava durumu, rüzgar uyarısı trakya, meteoroloji genel müdürlüğü tahminleri, bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklığı artıyor, güncel hava durumu, 20 kasım perşembe hava tahmini
20 kasım hava durumu, türkiye hava durumu bugün, meteoroloji son dakika, sis ve pus uyarısı, sağanak yağış edremit körfezi, muğla hava durumu, rüzgar uyarısı trakya, meteoroloji genel müdürlüğü tahminleri, bugün hava nasıl olacak, hava sıcaklığı artıyor, güncel hava durumu, 20 kasım perşembe hava tahmini

Sıcaklıklar yükseliyor, sis etkili oluyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:51 20.11.2025
© AA / Özgün TiranSis
Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA / Özgün Tiran
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç, kuzey, ve doğu bölgelerinde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklar Türkiye genelinde yükselirken Edremit ve Muğla'da yer yer yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde yükseliyor. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.

Sis ve pus etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Bursa – 23°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Manisa – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Adana – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 18°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 21°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 22°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 18°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 23°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
YAŞAM
Dünya resmen yön değiştiriyor: Ekseni 80 santimetre kaydı
Dün, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала