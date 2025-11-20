Sıcaklıklar yükseliyor, sis etkili oluyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç, kuzey, ve doğu bölgelerinde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklar Türkiye genelinde yükselirken Edremit ve Muğla'da yer yer yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Kasım Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde yükseliyor. Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor.
Sis ve pus etkili olacak
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Bursa – 23°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir – 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Manisa – 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Adana – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 18°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 21°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 22°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 18°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 23°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
