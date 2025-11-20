https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/savcilik-acikladi-gullunun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-ne-bekleniyor-1101148536.html
Savcılık açıkladı: Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada ne bekleniyor?
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada keşif raporu ve ses analiz sonuçları bekleniyor. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz açıklamada yaptı. Başsavcı Öksüz, dosyada hiçbir şüpheli durum kalmaması için soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtirken, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi. Savcılık TÜBİTAK'a gönderilen görüntü ve ses analiz raporunu bekliyor. Görevli savcı sayısı 3'e çıktıYalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada görevli cumhuriyet savcısı sayısı 3'e yükseldiğini belirtirken, Başsavcılıkça kurulan ve olayın yaşandığı evde 8 Ekim'de inceleme gerçekleştiren bilirkişi heyeti raporunun tamamlanması, TÜBİTAK'a gönderilen görüntü ve ses analiz raporunun gelmesi bekleniyor.Başsavcı TÜBİTAK'ı ziyaret ettiKocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Öksüz, uzmanlarla yaptığı görüşmede seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşma tapelerinin çıkarılmasını istedi. Öksüz, olaya ilişkin her detay ve bilgiyi titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.
Görevli savcı sayısı 3'e çıktı
Başsavcı TÜBİTAK'ı ziyaret etti
