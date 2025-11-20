https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/sahil-guvenlik-komutanligindan-turk-balikci-teknesine-ates-acilmasiyla-ilgili-aciklama-4-adet-mermi-1101165380.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama: 4 adet mermi izine rastlandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama: 4 adet mermi izine rastlandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Sahil Güvenlik
"Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'na intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde 'HASİP REİS 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır."
19:39 20.11.2025 (güncellendi: 19:43 20.11.2025)
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı tekneye 4 adet isabet etmiş olduğunu belirtti. Konuya ilişkin adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada "'Hasip Reis 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre 18 Kasım saat 21.40'ta Aydın'ın Didim ilçesi Büyük Menderes Nehri açıklarında su ürünleri avcılığı yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından önleme manevraları ve telsiz uyarıları yapılarak Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları bölgeden uzaklaştırıldı.
Türk teknelerinin avcılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde tamamlamasının sağlandığı aktarılan açıklamada şu iafedeler yer aldı:
"Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'na intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde 'HASİP REİS 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır."