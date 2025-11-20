https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/sahil-guvenlik-komutanligindan-turk-balikci-teknesine-ates-acilmasiyla-ilgili-aciklama-4-adet-mermi-1101165380.html

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama: 4 adet mermi izine rastlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama: 4 adet mermi izine rastlandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Sahil Güvenlik... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "'Hasip Reis 3' isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre 18 Kasım saat 21.40'ta Aydın'ın Didim ilçesi Büyük Menderes Nehri açıklarında su ürünleri avcılığı yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından önleme manevraları ve telsiz uyarıları yapılarak Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları bölgeden uzaklaştırıldı.Türk teknelerinin avcılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde tamamlamasının sağlandığı aktarılan açıklamada şu iafedeler yer aldı:

