https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/saglik-bakani-duyurdu-dis-hekimligi-uzmanlik-egitimi-sinavi-bu-seneye-mahsus-iki-kez-yapilacak-1101154792.html

Sağlık Bakanı duyurdu: Diş hekimliği uzmanlık eğitimi sınavı iki kez yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104197/27/1041972772_0:0:3136:1763_1920x0_80_0_0_6146b8ee5ae0cfb16c803b8fea2845e3.jpg

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" dedi. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınavın önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil sadece bir kez yapılacağını açıklamıştı. Bir defaya mahsus yapılacakSosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: Senede bir kez yapılacağı duyurulmuştuÖSYM geçtiğimiz günlerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için yeni düzenlemeyi açıklamıştı. Bundan böyle sınav, önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil, yalnızca bir kez gerçekleştirileceğini belirtmişti.

2025

