https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/saglik-bakani-duyurdu-dis-hekimligi-uzmanlik-egitimi-sinavi-bu-seneye-mahsus-iki-kez-yapilacak-1101154792.html
Sağlık Bakanı duyurdu: Diş hekimliği uzmanlık eğitimi sınavı iki kez yapılacak
Sağlık Bakanı duyurdu: Diş hekimliği uzmanlık eğitimi sınavı iki kez yapılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T13:54+0300
2025-11-20T13:54+0300
2025-11-20T13:55+0300
sağlik
ösym
kemal memişoğlu
diş hekimi
diş hekimliği fakültesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104197/27/1041972772_0:0:3136:1763_1920x0_80_0_0_6146b8ee5ae0cfb16c803b8fea2845e3.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" dedi. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınavın önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil sadece bir kez yapılacağını açıklamıştı. Bir defaya mahsus yapılacakSosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi: Senede bir kez yapılacağı duyurulmuştuÖSYM geçtiğimiz günlerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için yeni düzenlemeyi açıklamıştı. Bundan böyle sınav, önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil, yalnızca bir kez gerçekleştirileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/osym-duyurdu-dus-yilda-bir-kez-yapilacak-1101018675.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104197/27/1041972772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35ed3f65f63aa2c4d901599b18fe4afd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ösym, kemal memişoğlu, diş hekimi, diş hekimliği fakültesi
ösym, kemal memişoğlu, diş hekimi, diş hekimliği fakültesi
Sağlık Bakanı duyurdu: Diş hekimliği uzmanlık eğitimi sınavı iki kez yapılacak
13:54 20.11.2025 (güncellendi: 13:55 20.11.2025)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" dedi. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınavın önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil sadece bir kez yapılacağını açıklamıştı.
Bir defaya mahsus yapılacak
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu şunları dile getirdi:
"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Senede bir kez yapılacağı duyurulmuştu
ÖSYM geçtiğimiz günlerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için yeni düzenlemeyi açıklamıştı. Bundan böyle sınav, önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil, yalnızca bir kez gerçekleştirileceğini belirtmişti.