ÖSYM duyurdu: DUS yılda bir kez yapılacak

ÖSYM, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için yeni düzenlemeyi açıkladı. Bundan böyle sınav, önceki yıllarda olduğu gibi yılda iki kez değil... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'nın (DUS) 1 Kasım 2026 tarihinde bir kez düzenleneceği açıklandı.ÖSYM tarafından duyurulan sınav takviminde önceki yıllarda iki kez yapılan DUS, gelecek yıl bir kez yapılacak. Başvurular ise 16–24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM’nin bu kararı, uzmanlık hedefleyen binlerce diş hekimi adayının sınav hazırlık ve planlamasını doğrudan etkileyecek.

