Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya, Ukrayna'ya 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafı ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim etti
Rusya, Ukrayna'ya 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafı ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim etti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği, Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın ise 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiği öğrenildi.
Sputnik’e açıklamada bulunan bir kaynak, İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 1.000 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim ettiğini, Ukrayna tarafının ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim ettiğini belirtti.Rus ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da gerçekleştirdiği müzakereler sırasında Rus heyetinde görev alan kaynak, "Rusya, İstanbul anlaşmaları kapsamında bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 1.000 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti" diye konuştu.Kaynak, Ukrayna tarafının ise 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiği bilgisini verdi.
Rusya, Ukrayna'ya 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafı ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim etti

14:13 20.11.2025 (güncellendi: 14:23 20.11.2025)
© Sputnik / Кирилл ЗыковRusya-Ukrayna arasında cenaze takası
Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği, Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın ise 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiği öğrenildi.
Sputnik’e açıklamada bulunan bir kaynak, İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 1.000 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim ettiğini, Ukrayna tarafının ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim ettiğini belirtti.
Rus ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da gerçekleştirdiği müzakereler sırasında Rus heyetinde görev alan kaynak, "Rusya, İstanbul anlaşmaları kapsamında bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 1.000 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti" diye konuştu.
Kaynak, Ukrayna tarafının ise 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiği bilgisini verdi.
Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
DÜNYA
Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti
23 Ekim, 20:32
