Rusya, Ukrayna'ya 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafı ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim etti

Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takasının gerçekleştiği, Rusya'nın 1.000 Ukraynalı askerin, Ukrayna'nın ise 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiği... 20.11.2025

Sputnik’e açıklamada bulunan bir kaynak, İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Rusya'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 1.000 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim ettiğini, Ukrayna tarafının ise 30 Rus askerinin cenazesini teslim ettiğini belirtti.Rus ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da gerçekleştirdiği müzakereler sırasında Rus heyetinde görev alan kaynak, "Rusya, İstanbul anlaşmaları kapsamında bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 1.000 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti" diye konuştu.Kaynak, Ukrayna tarafının ise 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiği bilgisini verdi.

