Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti
Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze değişimini doğruladı. Rus baş müzakereci, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi. Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Bugün İstanbul anlaşmaları çerçevesinde Rusya, Ukrayna’ya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bin ölü asker teslim etti. Ukrayna tarafı ise bize 31 hayatını kaybetmiş Rus askerini teslim etti. Bu, istatistiklerdir” diye yazdı.
Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti

23.10.2025
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze değişimini doğruladı. Rus baş müzakereci, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Bugün İstanbul anlaşmaları çerçevesinde Rusya, Ukrayna’ya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bin ölü asker teslim etti. Ukrayna tarafı ise bize 31 hayatını kaybetmiş Rus askerini teslim etti. Bu, istatistiklerdir” diye yazdı.
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ile Ukrayna, askerlerinin cenazelerini takas etti
16:31
