Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze değişimini doğruladı. Rus baş müzakereci, Rusya'nın Ukrayna'ya... 23.10.2025

Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi. Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Bugün İstanbul anlaşmaları çerçevesinde Rusya, Ukrayna’ya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bin ölü asker teslim etti. Ukrayna tarafı ise bize 31 hayatını kaybetmiş Rus askerini teslim etti. Bu, istatistiklerdir” diye yazdı.

