https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/medinskiy-duyurdu-istanbul-anlasmasi-cercevesinde-cenaze-degisimi-gerceklesti-1100430970.html
Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti
Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze değişimini doğruladı. Rus baş müzakereci, Rusya'nın Ukrayna'ya... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T20:32+0300
2025-10-23T20:32+0300
2025-10-23T20:32+0300
dünya
vladimir medinskiy
ukrayna
rusya
ukrayna silahlı kuvvetleri
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096289483_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f1cf485918c9fbae47ea3b58cd1c4695.jpg
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi. Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Bugün İstanbul anlaşmaları çerçevesinde Rusya, Ukrayna’ya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bin ölü asker teslim etti. Ukrayna tarafı ise bize 31 hayatını kaybetmiş Rus askerini teslim etti. Bu, istatistiklerdir” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rusya-ile-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-takas-etti-1100422914.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096289483_70:0:923:640_1920x0_80_0_0_e8f5ef08354cdc8d956a8f01bbf35397.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, telegram
vladimir medinskiy, ukrayna, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, telegram
Medinskiy duyurdu: İstanbul Anlaşması çerçevesinde cenaze değişimi gerçekleşti
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze değişimini doğruladı. Rus baş müzakereci, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiğini, karşılığında 31 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Bugün İstanbul anlaşmaları çerçevesinde Rusya, Ukrayna’ya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bin ölü asker teslim etti. Ukrayna tarafı ise bize 31 hayatını kaybetmiş Rus askerini teslim etti. Bu, istatistiklerdir” diye yazdı.