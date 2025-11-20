Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang ile görüştü
Rusya Savunma Bakanı Belousov'un Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Korgeneral Zhang ile görüştüğünü bildirdi. 20.11.2025
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Andrey Belousov, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Korgeneral Zhang Youxia ile bir araya geldi.Belousov, bu yıl Alman faşizmi ve Japon militarizmine karşı kazanılan ortak zaferin 80. yıldönümünün kutlandığını vurguladı, iki ülkenin liderleri arasındaki dostane ve güvene dayalı ilişkilerin, Rusya-Çin ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanı ayrıca, Rus ve Çin askeri kurumlarının en üst düzeyde varılan anlaşmaları uygulamaya başladığını, karada, denizde ve havada ortak operasyonel ve muharebe eğitim etkinliklerinin sayısının önemli ölçüde artırıldığını sözlerine ekledi.Belousov, “Bunların amacı her iki ülkenin güvenliğini sağlamaktır. Üçüncü taraflara yönelik olmadıklarını özellikle vurgulamak isterim” vurgusunu yaptı.Korgeneral Zhang ise Rusya-Çin ilişkilerinin yeni tip uluslararası ilişkilerin yanı sıra komşu büyük devletler arasındaki ilişkilerin bir örneği olduğuna dikkat çekerek, “Ebedi iyi komşuluk ruhu, kapsamlı stratejik etkileşim ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde gelişen ikili ilişkilerimiz, sürekli olarak yeni canlılık kazanmakta” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Belousov’un Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Korgeneral Zhang ile görüştüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Andrey Belousov, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Korgeneral Zhang Youxia ile bir araya geldi.
Belousov, bu yıl Alman faşizmi ve Japon militarizmine karşı kazanılan ortak zaferin 80. yıldönümünün kutlandığını vurguladı, iki ülkenin liderleri arasındaki dostane ve güvene dayalı ilişkilerin, Rusya-Çin ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanı ayrıca, Rus ve Çin askeri kurumlarının en üst düzeyde varılan anlaşmaları uygulamaya başladığını, karada, denizde ve havada ortak operasyonel ve muharebe eğitim etkinliklerinin sayısının önemli ölçüde artırıldığını sözlerine ekledi.
Belousov, “Bunların amacı her iki ülkenin güvenliğini sağlamaktır. Üçüncü taraflara yönelik olmadıklarını özellikle vurgulamak isterim” vurgusunu yaptı.
Korgeneral Zhang ise Rusya-Çin ilişkilerinin yeni tip uluslararası ilişkilerin yanı sıra komşu büyük devletler arasındaki ilişkilerin bir örneği olduğuna dikkat çekerek, “Ebedi iyi komşuluk ruhu, kapsamlı stratejik etkileşim ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde gelişen ikili ilişkilerimiz, sürekli olarak yeni canlılık kazanmakta” ifadelerini kullandı.
