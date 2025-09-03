Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderleri 66 yıl sonra ilk kez bir arada
13:21 03.09.2025 (güncellendi: 13:29 03.09.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس دولة كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون
© POOL/
Abone ol
Pekin'de 2. Dünya Savaşı'ndaki zafer vesilesiyle düzenlenen görkemli askeri geçit töreni, Rusya, Çin ve Kuzey Kore açısından önemli bir tarihi gelişmeyi beraberinde getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün Pekin'de bir araya gelerek önemli bir tarihe imza attı.
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen törende buluşan Putin, Şi ve Kim, üç ülke tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Üç ülke liderleri arasındaki son görüşme, eski SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung ve eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong'un katılımıyla 66 yıl önce yapılmıştı.
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü vesilesiyle Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen törende buluşan Putin, Şi ve Kim, üç ülke tarihinde yeni bir sayfa açtı.
Üç ülke liderleri arasındaki son görüşme, eski SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung ve eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong'un katılımıyla 66 yıl önce yapılmıştı.
Trump üç ülkeye komplo iddiası yöneltti
Putin, Şi ve Kim'in Pekin'deki görkemli askeri geçit törenindeki buluşması ABD Başkanı Donald Trump'ta tedirginliğe yol açmıştı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, komplo iddiası hakkında "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın bu açıklamayı Pekin’de 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin 80. yıldönümü kutlaması kapsamında büyük askeri geçit töreninin düzenlendiği günde yapması dikkat çekmişti.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, komplo iddiası hakkında "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong-un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın bu açıklamayı Pekin’de 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin 80. yıldönümü kutlaması kapsamında büyük askeri geçit töreninin düzenlendiği günde yapması dikkat çekmişti.
Kremlin'den yanıt geldi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Çin’de görkemli askeri geçit törenleri gerçekleştirilirken ABD Başkanı Trump'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin ABD'ye komplo kurduğuna dair yaptığı açıklamayı gördüklerini ve bunun bir 'ironi' olduğunu umduklarını söylemişti.
Uşakov, "Trump'ın bu üçlünün ABD'ye karşı bir komplo hazırladığını yine ironiyle söylediğini düşünüyorum. Şunu söylemek isterim ki, kimse komplo kurmadı, kimse komplo kurmayı ima etmedi. Dahası, kimse bunu düşünmedi bile, bu üç liderin hiçbiri böyle bir şey düşünmedi" dedi.
Uşakov, "Trump'ın bu üçlünün ABD'ye karşı bir komplo hazırladığını yine ironiyle söylediğini düşünüyorum. Şunu söylemek isterim ki, kimse komplo kurmadı, kimse komplo kurmayı ima etmedi. Dahası, kimse bunu düşünmedi bile, bu üç liderin hiçbiri böyle bir şey düşünmedi" dedi.