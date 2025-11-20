Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Putin ve Trump'ın Alaska'da konuştuklarına eklenecek bir şey yok
Peskov: Putin ve Trump'ın Alaska'da konuştuklarına eklenecek bir şey yok
Trump'ın hazırladığı öne sürülen Ukrayna planıyla ilgili soruları yanıtlamaya devam eden Peskov, Rusya ve ABD arasında bu konuya dair yeni bir gelişme... 20.11.2025
ABD basınında yer alan Başkan Donald Trump'ın Ukrayna planı hazırladığına dair haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova-Washington diyaloğunda yeni bir şey olmadığını belirtti.Trump'ın Ukrayna'da barış için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plan hakkındaki soruları alan Peskov, "Anchorage'da konuşulanların dışında, Ukrayna'da çözüme yönelik Rusya-ABD diyaloğuyla ilgili yeni bir şey ekleyemem. Bu konuda herhangi bir yenilik yok" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesiyle ilgili istişareler yürütülmediğinin de altını çizdi.Bununla beraber Peskov, Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı öngören bir çözüme her an açık olduğunu mesajını tekrar verdi.Diğer taraftan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında, Kiev'deki temaslarda bulunan ABD askeri heyetiyle görüşmenin yer almadığını da bildirdi. 'Kiev'e yönelik ceza mahkemesini konuşmak için erken'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🟥Kiev rejimi için bir ceza mahkemesi kurulmasından bahsetmek için erken 🟥Suçlamalar ve mahkumiyetlerin zamanı özel askeri harekat sona erince gelecek 🟥Avrupa'dan gelen açıklamalar ışığında Rusya, Kaliningrad'ın güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor🟥Vladimir Putin'le Direkt Hat programında canlı bağlantılar yapılmayacak, vatandaşlar kendi video mesajlarını kaydedip gönderecek 🟥Direkt Hat programının ülkenin dört bir yanından gelen mesajları kapsayacağından eminiz 🟥Direkt Hat'ın hazırlanmasında yapay zeka kullanımından endişe edilmemeli, Devlet Başkanı tüm sorunları kendisi çözüyorAxios'un haberi ve Kremlin'in yanıtıABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.
14:10 20.11.2025
Trump'ın hazırladığı öne sürülen Ukrayna planıyla ilgili soruları yanıtlamaya devam eden Peskov, Rusya ve ABD arasında bu konuya dair yeni bir gelişme olmadığının altını çizdi.
ABD basınında yer alan Başkan Donald Trump'ın Ukrayna planı hazırladığına dair haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova-Washington diyaloğunda yeni bir şey olmadığını belirtti.

Trump'ın Ukrayna'da barış için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plan hakkındaki soruları alan Peskov, "Anchorage'da konuşulanların dışında, Ukrayna'da çözüme yönelik Rusya-ABD diyaloğuyla ilgili yeni bir şey ekleyemem. Bu konuda herhangi bir yenilik yok" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesiyle ilgili istişareler yürütülmediğinin de altını çizdi.

Bununla beraber Peskov, Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı öngören bir çözüme her an açık olduğunu mesajını tekrar verdi.

Diğer taraftan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında, Kiev'deki temaslarda bulunan ABD askeri heyetiyle görüşmenin yer almadığını da bildirdi.

'Kiev'e yönelik ceza mahkemesini konuşmak için erken'

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

🟥Kiev rejimi için bir ceza mahkemesi kurulmasından bahsetmek için erken
🟥Suçlamalar ve mahkumiyetlerin zamanı özel askeri harekat sona erince gelecek
🟥Avrupa'dan gelen açıklamalar ışığında Rusya, Kaliningrad'ın güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor
🟥Vladimir Putin'le Direkt Hat programında canlı bağlantılar yapılmayacak, vatandaşlar kendi video mesajlarını kaydedip gönderecek
🟥Direkt Hat programının ülkenin dört bir yanından gelen mesajları kapsayacağından eminiz
🟥Direkt Hat'ın hazırlanmasında yapay zeka kullanımından endişe edilmemeli, Devlet Başkanı tüm sorunları kendisi çözüyor

Axios'un haberi ve Kremlin'in yanıtı

ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.

Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.
UKRAYNA KRİZİ
Trump'ın önerdiği Ukrayna planının detayları: 'Putin'in önerileriyle uyumlu', 'Türkiye ve Katar süreçte yer alıyor'
08:42
