https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/peskov-putin-ve-trumpin-alaskada-konustuklarina-ekleyecek-bir-sey-yok-1101155136.html

Peskov: Putin ve Trump'ın Alaska'da konuştuklarına eklenecek bir şey yok

Peskov: Putin ve Trump'ın Alaska'da konuştuklarına eklenecek bir şey yok

Sputnik Türkiye

Trump'ın hazırladığı öne sürülen Ukrayna planıyla ilgili soruları yanıtlamaya devam eden Peskov, Rusya ve ABD arasında bu konuya dair yeni bir gelişme... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T14:10+0300

2025-11-20T14:10+0300

2025-11-20T14:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir putin

rusya

ukrayna

kremlin

donald trump

barış planı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077077402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db874cca97917b6a111ae2cd208fc58.jpg

ABD basınında yer alan Başkan Donald Trump'ın Ukrayna planı hazırladığına dair haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova-Washington diyaloğunda yeni bir şey olmadığını belirtti.Trump'ın Ukrayna'da barış için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plan hakkındaki soruları alan Peskov, "Anchorage'da konuşulanların dışında, Ukrayna'da çözüme yönelik Rusya-ABD diyaloğuyla ilgili yeni bir şey ekleyemem. Bu konuda herhangi bir yenilik yok" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesiyle ilgili istişareler yürütülmediğinin de altını çizdi.Bununla beraber Peskov, Moskova'nın çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı öngören bir çözüme her an açık olduğunu mesajını tekrar verdi.Diğer taraftan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında, Kiev'deki temaslarda bulunan ABD askeri heyetiyle görüşmenin yer almadığını da bildirdi. 'Kiev'e yönelik ceza mahkemesini konuşmak için erken'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🟥Kiev rejimi için bir ceza mahkemesi kurulmasından bahsetmek için erken 🟥Suçlamalar ve mahkumiyetlerin zamanı özel askeri harekat sona erince gelecek 🟥Avrupa'dan gelen açıklamalar ışığında Rusya, Kaliningrad'ın güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor🟥Vladimir Putin'le Direkt Hat programında canlı bağlantılar yapılmayacak, vatandaşlar kendi video mesajlarını kaydedip gönderecek 🟥Direkt Hat programının ülkenin dört bir yanından gelen mesajları kapsayacağından eminiz 🟥Direkt Hat'ın hazırlanmasında yapay zeka kullanımından endişe edilmemeli, Devlet Başkanı tüm sorunları kendisi çözüyorAxios'un haberi ve Kremlin'in yanıtıABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/abd-basini-trumpin-28-maddelik-ukrayna-plani-putinin-onerileriyle-uyumlu-1101144510.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir putin, rusya, ukrayna, kremlin, donald trump, barış planı