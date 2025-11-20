https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/abd-basini-trumpin-28-maddelik-ukrayna-plani-putinin-onerileriyle-uyumlu-1101144510.html

ABD basını: Trump'ın 28 maddelik Ukrayna planı Putin'in önerileriyle uyumlu

Trump'ın 28 maddelik Ukrayna planı hazırladığına dair haberler gündemde önemli yer tutmaya devam ederken ABD basınında planın içeriğine dair yeni bilgiler... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da çözüm için hazırladığı yeni planın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'a sunduğu önerilerle uyumlu olduğunu yazdı.Plan hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, "Trump'ın yeni planının unsurları, Putin'in Ağustos'ta Witkoff'la görüşmesinde ve daha sonra Trump'la Alaska'da yapılan zirvede önerdiklerine uygun" ifadelerine yer verildi.Planın bazı maddeleri hakkında da konuşan kaynaklar, Kiev'in en azından birkaç yıl NATO üyeliği arzusundan vazgeçmesinin, kendi kontrolü altındaki topraklar da dahil Donbass'ı Rus tarafına bırakmasının öngörüldüğünü belirtti.Kaynaklar, plana göre Ukrayna topraklarına uluslararası barış güçlerinin konuşlandırılmasının söz konusu olmayacağının altını çizdi.Bununla beraber ABD'li kaynaklar, tüm bunlara karşılık Rusya'nın Ukrayna'ya veya diğer Avrupa ülkelerine saldırmamayı taahhüt edeceğini söyledi.Haberde, Washington'un olası bir barış anlaşmasının uygulanması konusunda Moskova'nın Batı'yla ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmaya ilgi duymasına güvendiği de belirtildi.Axios'un haberi ve Kremlin'in yanıtıABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı. Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.

