https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/ozellestirme-ihalesinde-istanbul-ve-ankaradaki-dort-tasinmaza-310-milyon-liralik-teklif--1101167789.html

Özelleştirme ihalesinde İstanbul ve Ankara'daki dört taşınmaza 310 milyon liralık teklif

Özelleştirme ihalesinde İstanbul ve Ankara'daki dört taşınmaza 310 milyon liralık teklif

Sputnik Türkiye

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'daki dört taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 309 milyon 911 bin 61 liralık teklif verildiği... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T23:35+0300

2025-11-20T23:35+0300

2025-11-20T23:35+0300

türki̇ye

özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)

maliye hazinesi

i̇stanbul

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095403177_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82e1c57684586f18c8ce9d7939d91a6b.jpg

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan iki ildeki dört taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi. Dört taşınmaz için 309 milyon 911 bin 61 liralık teklif alındı.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki 2 bin 467 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Beliz Otomotiv Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 18 milyon 500 bin lirayla sunuldu.İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi'ndeki 794,47 metrekarelik taşınmazlara en yüksek teklif 39 milyon 100 bin lirayla İsa Aba Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.Aynı mahallede 1351,32 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar için en yüksek teklif Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından 44 milyon 250 bin lirayla sunuldu.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 3 bin 778,57 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 208 milyon 61 bin 61 lirayla verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/denetimli-serbestlikte-yeni-donem-parmak-izi-tanima-1101167370.html

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), maliye hazinesi, i̇stanbul, ankara