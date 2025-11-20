https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/denetimli-serbestlikte-yeni-donem-parmak-izi-tanima-1101167370.html
Denetimli serbestlikte yeni dönem: 'Parmak izi tanıma'
Denetimli serbestlikte yeni dönem: 'Parmak izi tanıma'
Sputnik Türkiye
Denetimli serbestlikte imza zorunluluğunu dijital takibe dönüştüren parmak izi sistemi Kars'ta hayata geçirildi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T22:33+0300
2025-11-20T22:33+0300
2025-11-20T22:33+0300
türki̇ye
türkiye
kars
denetimli serbestlik
imza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101592/31/1015923130_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_06a91e8fa44009e0ae681292c8a54859.jpg
Denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerin takibinde kullanılan imza sistemi, yeni bir dijital uygulamayla değişiyor. 'Denetimli Serbestlik Takip Projesi' (DESTAP) adı verilen sistemle, adli kontrol altındaki ve şartlı tahliye edilen kişilerin takibi artık imza yerine parmak izi tanıma teknolojisiyle yapılacak.Projenin ilki Kars'taSöz konusu proje, Kars'ta hayata geçirildi. Proje kapsamında hazırlanan protokol, ilgili adli ve emniyet birimlerinin katılımıyla imzalandı. Uygulamanın ilk olarak Kars’ta devreye alındığı belirtilirken, parmak iziyle takip sistemi polis merkezlerinde kullanılmaya başlandı.İmzaya geç kalma ya da eksik imza sorununun önüne geçilecekSistemin, hem denetimli serbestlik sürecindeki yoğunluğu azaltması hem de işlemlerin daha hızlı ve güvenilir yürütülmesini sağlaması hedefleniyor. İmza saatlerine geç kalma veya eksik imza gibi sık karşılaşılan sorunların bu yöntemle önüne geçileceği ifade ediliyor.Yetkililer, mevcut yükümlü sayısı düşünüldüğünde yeni uygulamanın işleyişi önemli ölçüde kolaylaştıracağını vurgulayarak, parmak izi doğrulamasının süreçleri daha düzenli ve sağlıklı hale getireceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/merih-demiralin-mac-sonrasi-sevilyada-kaybolan-150-bin-euroluk-saat-ve-iki-yuzugu-bulundu-1101167097.html
türki̇ye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101592/31/1015923130_49:0:976:695_1920x0_80_0_0_4fa9854533193af0d0eeec5385bdf565.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kars, denetimli serbestlik, imza
türkiye, kars, denetimli serbestlik, imza
Denetimli serbestlikte yeni dönem: 'Parmak izi tanıma'
Denetimli serbestlikte imza zorunluluğunu dijital takibe dönüştüren parmak izi sistemi Kars'ta hayata geçirildi.
Denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerin takibinde kullanılan imza sistemi, yeni bir dijital uygulamayla değişiyor. 'Denetimli Serbestlik Takip Projesi' (DESTAP) adı verilen sistemle, adli kontrol altındaki ve şartlı tahliye edilen kişilerin takibi artık imza yerine parmak izi tanıma teknolojisiyle yapılacak.
Söz konusu proje, Kars'ta hayata geçirildi. Proje kapsamında hazırlanan protokol, ilgili adli ve emniyet birimlerinin katılımıyla imzalandı. Uygulamanın ilk olarak Kars’ta devreye alındığı belirtilirken, parmak iziyle takip sistemi polis merkezlerinde kullanılmaya başlandı.
İmzaya geç kalma ya da eksik imza sorununun önüne geçilecek
Sistemin, hem denetimli serbestlik sürecindeki yoğunluğu azaltması hem de işlemlerin daha hızlı ve güvenilir yürütülmesini sağlaması hedefleniyor. İmza saatlerine geç kalma veya eksik imza gibi sık karşılaşılan sorunların bu yöntemle önüne geçileceği ifade ediliyor.
Yetkililer, mevcut yükümlü sayısı düşünüldüğünde yeni uygulamanın işleyişi önemli ölçüde kolaylaştıracağını vurgulayarak, parmak izi doğrulamasının süreçleri daha düzenli ve sağlıklı hale getireceğini belirtti.