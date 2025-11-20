https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/osimhen-sane-icardi-gibi-yildizlarin-transferindeki-kilit-menajer-anlatti-kariyerimin-en-uzun-2-1101142662.html

Osimhen, Sane, Icardi gibi yıldızların transferindeki kilit menajer anlattı: Kariyerimin en uzun 2 saatiydi

Osimhen, Sane, Icardi gibi yıldızların transferindeki kilit menajer anlattı: Kariyerimin en uzun 2 saatiydi

Sputnik Türkiye

Spor temsilcisi George Gardi, Türk ve İtalyan futbolunda kritik transferleri bağladı. Son yıllarda GalatasarayI'n transferlerinde rol alan Gardi, Sarı... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T07:17+0300

2025-11-20T07:17+0300

2025-11-20T07:17+0300

spor

galatasaray

uefa

dünya kupası

leroy sane

mauro icardi

osimhen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098325054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc0c0c3383d3a7e7ba026bbc235c67f3.jpg

George Gardi, Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirmiş, Leroy Sané ve Victor Osimhen'in kadroya katılmasında kilit rol oynamış ve bir dönem Mario Gomez'i Beşiktaş'a getirmişti. Kariyerine FIFA'da futbolcu menajeri olarak başlayan Gardi, Almanya spor kanalına verdiği röportajda Sarı kırmızılı yıldızların transferindeki detayları anlattı: 'Icardi’nin evindeydim''Suudi Arabistan’dan üç yıl için 120 milyon eurodan fazla net maaş teklifini reddetti'"Çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında Suudi Arabistan’dan üç yıl için 120 milyon eurodan fazla net maaş teklifini reddetti çünkü taraftarların sevgisini hissetti. Kulüpte kalmayı seçti ve kesinlikle kulübün yakın tarihinin en büyük oyuncularından biri.Geleceği belirsiz. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kulüp onun geleceği için en doğru kararı verecektir. Ne karar alınırsa alınsın doğru olacağına eminim."'Gelen oyuncu kalitesi daha önce hiç görülmemiş seviyede'"(Türk transfer piyasası) Son bir veya iki yaz döneminde gelen oyuncu kalitesi daha önce hiç görülmemiş seviyede. Yani evet, ligin seviyesi yükseliyor. Transfer kalitesi yükseliyor. Umarım bu gelişme böyle devam eder. Maaş önemli bir etken ama tek faktör değil. Artık yıldız oyuncular Galatasaray’ı kariyerlerinde gerçek bir seçenek olarak görüyor. Sadece para nedeniyle değil, Avrupa’da rekabet edilebilir olunması nedeniyle. Şampiyonlar Ligi’ndeki sonuçlara bakıyorsunuz ve bu oyuncuların sadece kariyerlerinin sonunda değil, en zirvelerindeyken gelmesine kapı açıyor. Artık 26, 27, 28 yaşındaki oyuncular geliyor; eskiden daha çok 30 yaş üstü gelirdi. Bu gelişim çok önemli. Ayrıca taraftarların tutkusu ve sevgisi Avrupa’da ve dünyada benzersiz. Bunun yanında Türkiye’de transfer piyasası değişti. Takımlar 20, 30, 40 milyon euro bonservis ödeyebiliyor. Genç oyuncular diğer Avrupa kulüplerinin takip ettiği yüksek bedellerle transfer ediliyor. Bu durumları gelecekte daha sık göreceğimizi düşünüyorum."Leroy Sane transferi: 'Kilit bir oyuncuydu'"Bu fikir transfer döneminden çok uzun süre önce ortaya çıktı. Takımı bir üst seviyeye taşıması için bu oyuncuya ihtiyaç olduğunu biliyordum. Yeni sezonun kadro yapılanması için kilit bir oyuncuydu. Görüşmelere çok aylar öncesinde başladım. Önce eski menajerleriyle, ardından menajerlik değişince Pini Zahavi ve Max Bielefeld ile devam ettim. Elbette zorluydu. İngiltere ve Almanya'dan büyük kulüplerin teklifleri vardı. Ayrıca Suudi Arabistan’dan dev bir teklif aldı. Kulüpler Dünya Kupası da yaklaşırken kariyeri için büyük bir karardı.""Menajerlerle ve kendisiyle çok konuştum. Ona Galatasaray’da lider bir oyuncu olabileceğini söyledim. Sisteme mükemmel uyacağını, büyük duygular ve tatmin yaşayabileceğini anlattım hatta kulübün Avrupa’da şimdiye kadar başaramadığı şeyleri başarma ihtimalinden bahsettim. Yönetim ve başkana bu transferi çok erken bitirmemiz gerektiğini açıkladım; gecikirsek rekabet artacak ve neredeyse imkansız olacak. Bu yüzden transferin Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce tamamlanması için ısrar ettim. Bayern ile ABD turuna ve Kulüpler Dünya Kupası’na gitti ve böyle bir oyuncuyu transfer döneminin başında almak Galatasaray için de Türkiye pazarı için de olağanüstü sıra dışıydı. Genelde bu tip oyuncular kışa doğru gelirdi. Böyle bir oyuncuyu bu kadar erken almak transfer piyasasına çok güçlü bir mesaj gönderdi.""Belirleyici olan, kulüpte üstleneceği roldü. Takım onun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Teknik direktörle yapılan görüşmeler de çok önemliydi. Kendisine ne kadar kritik bir rol üstleneceği açıkça anlatıldı. Ve elbette taraftarların sevgisi; bunu başka hiçbir yerde bu seviyede bulamazdı. Böylesine ikon oyuncuların transferini, bu kadar büyük kulüplerin rekabetine rağmen, üstelik kariyerlerinin zirvesindeyken ve transfer döneminin başında yapmak… kulüp, başkan, başkan vekili ve teknik direktör için çok büyük bir başarıydı. Hep birlikte harika bir iş çıkardık. Umarım gelecekte yine böyle transferler gerçekleştiririz.""Bir adaptasyon süreci oldu. Lige ve ülkeye alışma süreci. Ama şu anda performansı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takım için merkezi bir faktör. Ve bence henüz tam potansiyelini görmedik. Önümüzdeki aylarda tam potansiyelini ortaya koyacak ve seviyesini bir kez daha yükseltecek, şu an zaten çok yüksek olsa da.""Ayrılma maddesini 100 milyonun çok üzerindeki seviyeden 75 milyona ben düşürdüm. Victor’u sözleşmesini bir yıl uzatmaya ikna ederek. Böylece kiralama mümkün oldu. Birçok sorun vardı. Hatırlıyorum, havaalanındaydık. UEFA listesi ertesi gün teslim edilecekti. Napoli tarafında sözleşme sorunları vardı ve Victor emin değildi. Havaalanında iki saat konuştuk."Osimhen görüşmesi: 'Bu iki saat kariyerimin en uzun iki saatiydi'"Victor'u sözleşmesini bir yıl uzatmaya ikna ederek Napoli'deki serbest kalma bedelini 100 milyon avrodan 75 milyon avroya düşürdüm ve kiralamayı mümkün kılan da bu oldu. Birçok sorun vardı. Hatırlıyorum: Havaalanındaydık. UEFA listesinin ertesi gün teslim edilmesi gerekiyordu. Napoli'de sözleşme sorunları vardı ve Victor gerçekten ayrılıp ayrılmaması gerektiğinden emin değildi. Havaalanında iki saat konuştuk.""O iki saat muhtemelen kariyerimin en uzun saatiydi. Ama onu ikna etmeyi başardım ve o da benimle geldi. Binlerce taraftar İstanbul'da bekliyordu. En başından beri Galatasaray'a katılmaya kararlıydı. Kulübe karşı büyük bir saygısı vardı; bu önemli bir etkendi. Bir yıl sonra -serbest kalma bedeli 75 milyon avro olduğunda- şunu söylemek gerekir: piyasa tamamen değişmişti. O 75 milyon avro artık bir önceki yılkiyle aynı değildi. Diğer forvetlerin transferlerine bakarsanız, birçok transferin çok daha fazla para gerektirdiğini görürsünüz.""Dünyanın en iyi dokuz numaralarından birinden bahsediyoruz. Onu 75 milyona almak çok mantıklı bir finansal karardı. Görüşmeler aylar sürdü çünkü Victor önce nerede oynamak istediğine karar vermek zorundaydı. Dünyanın neredeyse tüm büyük kulüpleri arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Basında bazı isimler geçti - ama çok daha fazlası vardı. Kararını Temmuz başına kadar vermedi. Serbest kalma maddesi de Temmuz başında sona eriyordu - yani neredeyse hiç vaktimiz yoktu. Madde sona erdiğinde, birkaç milyon daha yüksek teklifler geldi. Ama Victor kararlı durdu ve " Sadece Gala'da oynayacağım" dedi. Bu bize çok yardımcı oldu. Başkan ve başkan yardımcısı daha sonra inanılmaz bir iş çıkardı. Napoli'ye bir yılda 75 milyon ödemek ve dünyanın en iyi forvetlerinden birini en iyi döneminde transfer etmek - bu kulüp için tarihi bir başarıydı.""Victor'u sadece bir golcü değil, kulübün büyük hedeflerine taşıyacak gerçek bir lider olarak görüyorum. Bu transfer kısa vadeli bir hamle değil. Önümüzdeki birkaç yıl bu takımın kaptanı ve lokomotifi olacak, yeni yıldızların da buraya gelmesini sağlayacak. İstanbul'da çok mutlu, milyonlarca taraftar onu bağrına bastı, Şampiyonlar Ligi'nde harika oynuyor ve sahada liderlik yapıyor. Victor burada uzun yıllar kalacak ve Galatasaray'ı zirveye taşıyacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/hakimi-afrikada-yilin-futbolcusu-secildi-1101138470.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, uefa, dünya kupası, leroy sane, mauro icardi, osimhen