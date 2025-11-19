https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/hakimi-afrikada-yilin-futbolcusu-secildi-1101138470.html
Hakimi, Afrika’da Yılın Futbolcusu seçildi
2025-11-19T23:26+0300
2025-11-19T23:26+0300
2025-11-19T23:26+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297945_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ed7b4b17012cfe4e3ee43f64eda5abad.jpg
Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'le UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı sezonda Afrika’da yılın erkek futbolcusu seçildi.Hakimi, kariyerinde ilk kez elde ettiği bu ödülde Liverpool’un Mısırlı hücumcusu Mohamed Salah ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i geride bıraktı.Ödül töreninde konuşan Hakimi, “Bu prestijli ödülü kazandığım için büyük gurur duyuyorum. Aileme, takım arkadaşlarıma ve teknik direktörümüz Walid Regragui’ye teşekkür ederim” dedi.Kadınlarda yılın futbolcusu ödülünü Faslı Ghizlane Chebbak alırken, yılın erkek kalecisi Yassine Bounou, genç erkek oyuncusu Othmane Maamma ve genç kadın oyuncusu Doha El Madani de ödül alan diğer Faslı isimler oldu.Yeşil Burun Adaları’nı 2026 Dünya Kupası’na taşıyan Bubista yılın teknik direktörü seçildi. Nijeryalı Chiamaka Nnadozie ise üst üste üçüncü kez yılın kadın kalecisi ödülünü kazandı.
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297945_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_df51942497a850b6f35f91b696b64c43.jpg
