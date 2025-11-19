Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/hakimi-afrikada-yilin-futbolcusu-secildi-1101138470.html
Hakimi, Afrika’da Yılın Futbolcusu seçildi
Hakimi, Afrika’da Yılın Futbolcusu seçildi
Sputnik Türkiye
Paris Saint-Germain’in yıldızı ve Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Afrika’da yılın erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü. Hakimi, böylece Mohamed Salah... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T23:26+0300
2025-11-19T23:26+0300
spor
mohamed salah
paris saint-germain (psg)
afrika
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297945_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ed7b4b17012cfe4e3ee43f64eda5abad.jpg
Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'le UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı sezonda Afrika’da yılın erkek futbolcusu seçildi.Hakimi, kariyerinde ilk kez elde ettiği bu ödülde Liverpool’un Mısırlı hücumcusu Mohamed Salah ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i geride bıraktı.Ödül töreninde konuşan Hakimi, “Bu prestijli ödülü kazandığım için büyük gurur duyuyorum. Aileme, takım arkadaşlarıma ve teknik direktörümüz Walid Regragui’ye teşekkür ederim” dedi.Kadınlarda yılın futbolcusu ödülünü Faslı Ghizlane Chebbak alırken, yılın erkek kalecisi Yassine Bounou, genç erkek oyuncusu Othmane Maamma ve genç kadın oyuncusu Doha El Madani de ödül alan diğer Faslı isimler oldu.Yeşil Burun Adaları’nı 2026 Dünya Kupası’na taşıyan Bubista yılın teknik direktörü seçildi. Nijeryalı Chiamaka Nnadozie ise üst üste üçüncü kez yılın kadın kalecisi ödülünü kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/derbi-oncesi-osimhenden-korkutan-haber-geldi-galatasaray-aciklama-yapti-1101119858.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297945_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_df51942497a850b6f35f91b696b64c43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mohamed salah, paris saint-germain (psg), afrika, futbol, futbol maçı
mohamed salah, paris saint-germain (psg), afrika, futbol, futbol maçı

Hakimi, Afrika’da Yılın Futbolcusu seçildi

23:26 19.11.2025
© AP Photo / Martin MeissnerFas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi
Fas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Abone ol
Paris Saint-Germain’in yıldızı ve Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Afrika’da yılın erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü. Hakimi, böylece Mohamed Salah ve Victor Osimhen gibi önceki yılların kazananlarını geride bırakarak kariyerinde ilk kez bu unvanı elde etti.
Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'le UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı sezonda Afrika’da yılın erkek futbolcusu seçildi.
Hakimi, kariyerinde ilk kez elde ettiği bu ödülde Liverpool’un Mısırlı hücumcusu Mohamed Salah ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i geride bıraktı.
Ödül töreninde konuşan Hakimi, “Bu prestijli ödülü kazandığım için büyük gurur duyuyorum. Aileme, takım arkadaşlarıma ve teknik direktörümüz Walid Regragui’ye teşekkür ederim” dedi.
Kadınlarda yılın futbolcusu ödülünü Faslı Ghizlane Chebbak alırken, yılın erkek kalecisi Yassine Bounou, genç erkek oyuncusu Othmane Maamma ve genç kadın oyuncusu Doha El Madani de ödül alan diğer Faslı isimler oldu.
Yeşil Burun Adaları’nı 2026 Dünya Kupası’na taşıyan Bubista yılın teknik direktörü seçildi. Nijeryalı Chiamaka Nnadozie ise üst üste üçüncü kez yılın kadın kalecisi ödülünü kazandı.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
SPOR
Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı
12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала