Yozgat'ta bir ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturan genç kötü hissetmesi üzerine olduğu yerden ayrıldıktan sonra yere yığılıp kaldı. 17 yaşındaki gencin... 20.11.2025
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki genç fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.B.E.D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Okul bahçesinde fenalaştığını söyleyen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

00:01 20.11.2025 (güncellendi: 00:02 20.11.2025)
© AA / Ferhat KayhanYozgat'ta İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan B.E.D. hayatını kaybetti
Yozgat'ta bir ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturan genç kötü hissetmesi üzerine olduğu yerden ayrıldıktan sonra yere yığılıp kaldı. 17 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki genç fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.
Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
B.E.D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
