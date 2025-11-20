https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/okul-bahcesinde-fenalastigini-soyleyen-17-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-olayla-ilgili-sorusturma-1101139183.html
Okul bahçesinde fenalaştığını söyleyen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta bir ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturan genç kötü hissetmesi üzerine olduğu yerden ayrıldıktan sonra yere yığılıp kaldı. 17 yaşındaki gencin... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T00:01+0300
2025-11-20T00:01+0300
2025-11-20T00:02+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101138839_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_607cdcd69ae06ba5160d6e691177c81b.jpg
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki genç fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.B.E.D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101138839_0:4:2720:2044_1920x0_80_0_0_c6bed54ce9af96691694f31b2a2c0513.jpg
Sputnik Türkiye
Okul bahçesinde fenalaştığını söyleyen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
00:01 20.11.2025 (güncellendi: 00:02 20.11.2025)
Yozgat'ta bir ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturan genç kötü hissetmesi üzerine olduğu yerden ayrıldıktan sonra yere yığılıp kaldı. 17 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki genç fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.
Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
B.E.D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.