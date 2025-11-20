https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/okul-bahcesinde-fenalastigini-soyleyen-17-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-olayla-ilgili-sorusturma-1101139183.html

Okul bahçesinde fenalaştığını söyleyen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Okul bahçesinde fenalaştığını söyleyen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Yozgat'ta bir ilkokulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturan genç kötü hissetmesi üzerine olduğu yerden ayrıldıktan sonra yere yığılıp kaldı. 17 yaşındaki gencin... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T00:01+0300

2025-11-20T00:01+0300

2025-11-20T00:02+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101138839_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_607cdcd69ae06ba5160d6e691177c81b.jpg

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlan İlkokulu bahçesinde arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki genç fenalaştığını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı.Kısa süre sonra yere düşen B.E.D'yi gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.B.E.D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/fatihte-otelde-kalan-2-kardes-acil-servise-basvurdu-hollandadan-gelen-kardeslerden-biri-tedavi-1101137697.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60