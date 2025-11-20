Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket bulundu: Bomba imha ekipleri çağrıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/netanyahunun-ofisinde-supheli-paket-bulundu-bomba-imha-ekipleri-cagrildi-1101139773.html
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İçeriğine ilişkin inceleme yapılması için polis bomba imha ekipleri çağrıldı...
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine ulaştırılan şüpheli paket, kısa süreli güvenlik alarmına yol açtı. Paketin içeriğini kontrol etmek üzere bölgeye polis bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan teknik incelemenin ardından paketin herhangi bir tehlikeli madde içermediği tespit edilerek olayın bir güvenlik riski taşımadığı açıklandı.
00:14 20.11.2025 (güncellendi: 00:43 20.11.2025)
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İçeriğine ilişkin inceleme yapılması için polis bomba imha ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerin ardından paketin tehlikeli bir madde içermediği belirlendi.
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine ulaştırılan şüpheli paket, kısa süreli güvenlik alarmına yol açtı.
Paketin içeriğini kontrol etmek üzere bölgeye polis bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan teknik incelemenin ardından paketin herhangi bir tehlikeli madde içermediği tespit edilerek olayın bir güvenlik riski taşımadığı açıklandı.