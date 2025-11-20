Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket bulundu: Bomba imha ekipleri çağrıldı
Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket bulundu: Bomba imha ekipleri çağrıldı
Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket bulundu: Bomba imha ekipleri çağrıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İçeriğine ilişkin inceleme yapılması için polis bomba imha ekipleri çağrıldı.
2025-11-20T00:14+0300
2025-11-20T00:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092743814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9942d845195d0dd139a10e3843d2ac0c.jpg
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine ulaştırılan şüpheli paket, kısa süreli güvenlik alarmına yol açtı. Paketin içeriğini kontrol etmek üzere bölgeye polis bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan teknik incelemenin ardından paketin herhangi bir tehlikeli madde içermediği tespit edilerek olayın bir güvenlik riski taşımadığı açıklandı.
00:14 20.11.2025 (güncellendi: 00:43 20.11.2025)
© AP Photo / Stoyan Nenovİsrail Başbakanlığı, Hamas 'son dakika krizi'nden geri adım atana kadar kabinenin ateşkes için toplanmayacağını duyurdu
İsrail Başbakanlığı, Hamas 'son dakika krizi'nden geri adım atana kadar kabinenin ateşkes için toplanmayacağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Stoyan Nenov
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İçeriğine ilişkin inceleme yapılması için polis bomba imha ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerin ardından paketin tehlikeli bir madde içermediği belirlendi.
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine ulaştırılan şüpheli paket, kısa süreli güvenlik alarmına yol açtı.
Paketin içeriğini kontrol etmek üzere bölgeye polis bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan teknik incelemenin ardından paketin herhangi bir tehlikeli madde içermediği tespit edilerek olayın bir güvenlik riski taşımadığı açıklandı.
