Netanyahu'nun ofisinde şüpheli paket bulundu: Bomba imha ekipleri çağrıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine şüpheli bir paket gönderildi. İçeriğine ilişkin inceleme yapılması için polis bomba imha ekipleri çağrıldı... 20.11.2025

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine ulaştırılan şüpheli paket, kısa süreli güvenlik alarmına yol açtı. Paketin içeriğini kontrol etmek üzere bölgeye polis bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan teknik incelemenin ardından paketin herhangi bir tehlikeli madde içermediği tespit edilerek olayın bir güvenlik riski taşımadığı açıklandı.

