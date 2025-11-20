https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/montella-kura-eslesmesini-yorumladi-herkesin-yuzde-yuzunu-vermesi-gerek-1101161213.html
Montella kura eşleşmesini yorumladı: 'Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerek'
20.11.2025
Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yla karşılaşacak. Milliler, bu turu geçmeleri halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananına deplasmanda konuk olacak. Milli takımın hocası Vincenzo Montella kura çekimi sonrası basına açıklamalarda bulundu.Montella, “Dünya Kupası’na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp ve onlar üzerine çalışacağız” dedi.İtalyan çalıştırıcı, ''Slovakya'nın İtalyan bir hocası var, onu iyi tanıyorum. İyi bir teknik direktör, iyi bir takımı var. Genelde takımları kompakt ve öz güvenli olur. Hangi takımı tercih ederdim bilmiyorum, tek tercihim Türkiye'nin finalde olması. Lucescu, İtalyan mantalitesine sahip ve Türkiye'de de uzun süre çalıştı. Çok çok akıllı bir insan, ona büyük saygı duyuyorum'' şeklinde konuştu.
17:19 20.11.2025 (güncellendi: 17:21 20.11.2025)
