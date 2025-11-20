Türkiye
FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye'nin rakibi Romanya oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye'nin rakibi Romanya oldu
Sputnik Türkiye
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında kura çekimlerinde Türkiye'nin rakibi Romanya oldu 20.11.2025, Sputnik Türkiye
⁠FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekiminde Türkiye'nin rakibi belli oldu. Türkiye'nin rakibi Romanya oldu. A Milli Futbol Takımı, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşti.Dünya Kupası play-off mücadelesi tek maç üstünden oynanacak. Bu maçta Türkiye ev sahibi olacak.Direkt katılmaya hak kazandılar Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
türkiye, fifa, dünya kupası, a milli futbol takımı, romanya
15:41 20.11.2025 (güncellendi: 15:46 20.11.2025)
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında kura çekimlerinde Türkiye'nin rakibi Romanya oldu
⁠FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekiminde Türkiye'nin rakibi belli oldu. Türkiye'nin rakibi Romanya oldu. A Milli Futbol Takımı, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşti.
Dünya Kupası play-off mücadelesi tek maç üstünden oynanacak. Bu maçta Türkiye ev sahibi olacak.

Direkt katılmaya hak kazandılar

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
