Mersin'de bir taksiciyi darp edip bıçaklayan 3 yolcu yakalandı

Mersin'de taksici Mehmet Uğuz'un darp edilip bıçaklanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un salı günü 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darp edilmesi olayında söz konusu yolcular M.C.G, A.K. ve E.G gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroslar ilçesinde Mehmet Uğuz'un darp edilip bıçaklanmasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

