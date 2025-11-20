Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/mersinde-bir-taksiciyi-darp-edip-bicaklayan-3-yolcu-yakalandi-1101140813.html
Mersin'de bir taksiciyi darp edip bıçaklayan 3 yolcu yakalandı
Mersin'de bir taksiciyi darp edip bıçaklayan 3 yolcu yakalandı
Mersin'de taksici Mehmet Uğuz'un darp edilip bıçaklanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
2025-11-20T02:45+0300
2025-11-20T02:46+0300
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un salı günü 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darp edilmesi olayında söz konusu yolcular M.C.G, A.K. ve E.G gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroslar ilçesinde Mehmet Uğuz'un darp edilip bıçaklanmasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Mersin'de bir taksiciyi darp edip bıçaklayan 3 yolcu yakalandı

02:45 20.11.2025 (güncellendi: 02:46 20.11.2025)
Mersin'de taksici Mehmet Uğuz'un darp edilip bıçaklanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un salı günü 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darp edilmesi olayında söz konusu yolcular M.C.G, A.K. ve E.G gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toroslar ilçesinde Mehmet Uğuz'un darp edilip bıçaklanmasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
