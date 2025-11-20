https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-187-milyar-432-milyon-dolara-yukseldi-1101157228.html

Merkez Bankası rezervlerinde artış: 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar arttı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Altın rezervleri yükseldiBu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.

