Merkez Bankası rezervlerinde artış: 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervlerinde artış: 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi
20.11.2025
Merkez Bankası rezervlerinde artış: 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artarak 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 941 milyon dolar azalışla 80 milyar 43 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Kasım'da 81 milyar 985 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervleri yükseldi
Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 327 milyon dolar yükselişle 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 385 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolardan, 187 milyar 432 milyon dolara çıktı.