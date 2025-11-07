https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-tahminini-artirdi-1100813494.html
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Karahan '2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz' dedi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T11:06+0300
2025-11-07T11:06+0300
2025-11-07T11:30+0300
ekonomi̇
merkez bankası
enflasyon
enflasyon oranı
fatih karahan
dezenflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100814097_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_00087e0386732c0aaed3d7787d9a2f27.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı:2025 yılı enflasyon tahminiFatih Karahan'dan ekonomi mesajlarıEnflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100814097_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_c35fd71210550e62815f3093f8536e6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yıl sonu enflasyon tahmini, enflasyon tahmini, fatih karahan
yıl sonu enflasyon tahmini, enflasyon tahmini, fatih karahan
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
11:06 07.11.2025 (güncellendi: 11:30 07.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
TCMB Başkanı Karahan '2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı:
2025 yılı enflasyon tahmini
2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz
2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz
2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz
Fatih Karahan'dan ekonomi mesajları
Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde
Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz
Enflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız
Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz