Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
TCMB Başkanı Karahan '2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz' dedi.
ekonomi̇
merkez bankası
enflasyon
enflasyon oranı
fatih karahan
dezenflasyon
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı:2025 yılı enflasyon tahminiFatih Karahan'dan ekonomi mesajlarıEnflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız
11:06 07.11.2025 (güncellendi: 11:30 07.11.2025)
© Hakan AkgünFatih Karahan
Ayrıntılar geliyor
TCMB Başkanı Karahan '2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı:

2025 yılı enflasyon tahmini

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz
2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz
2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz

Fatih Karahan'dan ekonomi mesajları

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde
Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz

Enflasyon mesajı: Ne gerekiyorsa yapacağız

Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
