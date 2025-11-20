https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/merih-demiralin-mac-sonrasi-sevilyada-kaybolan-150-bin-euroluk-saat-ve-iki-yuzugu-bulundu-1101167097.html
Merih Demiral'ın maç sonrası Sevilya'da kaybolan 150 bin euroluk saat ve iki yüzüğü bulundu
Merih Demiral'ın maç sonrası Sevilya'da kaybolan 150 bin euroluk saat ve iki yüzüğü bulundu
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya karşı Sevilya'da oynadığı maçtan sonra kaybettiği 150 bin euro
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Sevilya'da oynanan İspanya-Türkiye maçının ardından Merih Demiral, havalimanına gittiği sırada bir saati ve iki yüzüğünün olmadığını fark etti.Demiral, La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulundu.Stad özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyalar bulundu. Saatin 90 bin euro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin euro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya karşı Sevilya'da oynadığı maçtan sonra kaybettiği 150 bin euro değerindeki iki yüzük ve bir saat bulundu. Söz konusu eşyaların çalınmış ya da Demiral tarafından unutulmuş olabileceği değerlendiriliyordu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Sevilya'da oynanan İspanya-Türkiye maçının ardından Merih Demiral, havalimanına gittiği sırada bir saati ve iki yüzüğünün olmadığını fark etti.
Demiral, La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulundu.
Stad özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyalar bulundu. Saatin 90 bin euro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin euro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.
Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.