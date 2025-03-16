https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/merih-demiral-boludaki-heykelini-ziyaret-etti-bozkurt-sembolu-turk-milleti-icin-cok-onemli-1094562913.html
Merih Demiral Bolu'daki heykelini ziyaret etti: 'Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli'
Merih Demiral Bolu'daki heykelini ziyaret etti: 'Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli'
Sputnik Türkiye
UEFA'dan yaptığı bozkurt işareti sebebiyle 2 maç men cezası alan milli futbolcu Merih Demiral kendisine destek amacıyla Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T20:53+0300
2025-03-16T20:53+0300
2025-03-16T20:53+0300
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Euro 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye-Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapmasıyla bir süre gündemden düşmeyen milli futbolcu Merih Demiral'a Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan destek verdi.Yaşananların ardından Tanju Özcan, Demiral'ın heykelini Karaçayır Mahallesi'nde bir kavşağa diktirdi. Bolu'ya giden milli futboldu kendi heykelini ziyaret ederek, çevredekilerle fotoğrafla çektirdi; çocuklara imza dağıttı. 'Çok mutluyum, gururluyum'Bolu Belediye Başkanı'na teşekkür eden Demiral "Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada Başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence" dedi.Merih Demiral, Karaçayır Mahallesi'ndeki spor kompleksini de ziyaret etti. 'Tribünlerde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm'Demiral burada sohbet ettiği çocuklardan birinin bir çocuğun UEFA'nın verdiği cezaya ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/sinasi-yurtseverin-cenazesine-katilmamisti-ilker-aksum-paranin-kolesisiniz-elestirisine-yanit-verdi-1094562749.html
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Merih Demiral Bolu'daki heykelini ziyaret etti: 'Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli'
UEFA'dan yaptığı bozkurt işareti sebebiyle 2 maç men cezası alan milli futbolcu Merih Demiral kendisine destek amacıyla Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından diktirilen heykelini ziyaret ederek, çevredekilerle fotoğraf çektirdi.
Euro 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye-Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapmasıyla bir süre gündemden düşmeyen milli futbolcu Merih Demiral'a Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan destek verdi.
Yaşananların ardından Tanju Özcan, Demiral'ın heykelini Karaçayır Mahallesi'nde bir kavşağa diktirdi. Bolu'ya giden milli futboldu kendi heykelini ziyaret ederek, çevredekilerle fotoğrafla çektirdi; çocuklara imza dağıttı.
'Çok mutluyum, gururluyum'
Bolu Belediye Başkanı'na teşekkür eden Demiral "Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada Başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence" dedi.
Merih Demiral, Karaçayır Mahallesi'ndeki spor kompleksini de ziyaret etti.
'Tribünlerde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm'
Demiral burada sohbet ettiği çocuklardan birinin bir çocuğun UEFA'nın verdiği cezaya ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Ben ikinci golü attıktan sonra tribünlerde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. Onları görünce, bozkurt Türklüğün sembolü olduğu için ben de yapma gereği duydum. O yüzden gururlu ve mutluyum. İyi ki de yapmışım."