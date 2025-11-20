https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/lavrov-bati-nurnbergi-ve-2-dunya-savasindan-cikarilan-dersleri-unutturmaya-calisiyor-1101152134.html

Lavrov: Batı, Nürnberg'i ve 2. Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersleri unutturmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Nazizmin yeniden canlandırılması için Batı'da gerçekleştirilen girişimleri eleştirdi. 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Nürnberg'i ve 2. Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersleri unutturmaya çalıştığını belirtti.Lavrov, Nürnberg Duruşmaları'nın 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen 'Zaman Aşımı Yok. Nürnberg. 80. Yıl' adlı uluslararası forumun katılımcılarına gönderdiği video mesajda "Tarihi yeniden yazmak, Sovyetler Birliği halklarının ve Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasındaki belirleyici rolünü azaltmak, Nazileri ve yandaşlarını meşrulaştırmak ve işgalcileri kurtarıcılarla eşit göstermek için utanmazca girişimler yapılıyor" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, bu tür girişimlerin şu anda en aleni şekilde Ukrayna'da görüldüğünü kaydederek NATO ülkelerinin desteğiyle gerçekleştirilen 2014 darbesi sonucunda Kiev'de iktidarın, Rusya'yla bağlantılı her şeyden nefret eden güçlerin eline geçtiğine dikkat çekti.Lavrov, "Darbe sonrası Kiev rejiminin işlediği suçlarla ilgili belgelediğimiz her şey son derece önemli. Bu materyallerin zamanla talep göreceği ve suçluların hak ettikleri cezayı alacağı konusunda şüphe yok" ifadelerini kullandı.

