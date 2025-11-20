https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/kosova-meclisi-feshedildi-1101157036.html

Kosova Meclisi feshedildi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin, iki başbakan adayının sunduğu hükümetlerin, meclisten güvenoyu alamamasının ardından Meclisi feshettiği duyuruldu... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T14:57+0300

2025-11-20T14:57+0300

2025-11-20T14:57+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101156802_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5626352ab1818a7f0ff3b1655c175c0e.jpg

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Osmani’nin imzasıyla meclisin feshedildiği bildirildi.Osmani’nin feshetme kararı, ülkedeki siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından alındı.Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, 9 Şubat’taki genel seçimin galibi Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı Albin Kurti'nin Meclis'e sunduğu hükümetin 26 Ekim'de güvenoyu alamamasının ardından, hükümet kurma yetkisini aynı partiden Glauk Konjufca'ya vermişti.Konjufca’nın sunduğu hükümet te 19 Kasım’da meclisten güvenoyu alamamıştı.Hükümet kurma kriziKosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli Meclis'teki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmıştı. Meclis'teki diğer 20 sandalye ise çoğunluk olmayan topluluklara ayrılıyor.Meclis'in 15 Nisan'da başlayan oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamış, 10 Ekim'de Sırp topluluğuna ayrılan başkan yardımcılığı seçiminin tamamlanmasının ardından yeni hükümet kurma sürecinin başlamasının önü açılmıştı.2021'de başbakan seçilen Kurti, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürüyor.

