Japonya, ABD'ye i̇lk kez lisanslı Patriot füzeleri teslim etti
Japonya, ABD'ye i̇lk kez lisanslı Patriot füzeleri teslim etti
Japonya, savunma ihracat kurallarının 2023'te değiştirilmesinin ardından, Amerikan lisansı altında üretilen Patriot hava savunma füzelerini ilk kez ABD'ye teslim etti.
dünya
abd
japonya
hint-pasifik
japonya savunma bakanlığı
patriot
Japonya, envanterindeki Amerikan lisanslı Patriot füzelerini ilk kez ABD’ye gönderdi. Kyodo haber ajansının kaynaklara dayandırdığı habere göre, Japonya, Amerikan lisansı altında üretilen ve Japon silahlı kuvvetlerinin hizmetinde olan Patriot uçaksavar füzelerini ilk kez ABD'ye ihraç etti.Japonya Savunma Bakanlığı'nın haber ajansına yaptığı açıklamada, füzelerin Hint-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere ABD silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler tarafından kullanılacağı ve üçüncü ülkelere devredilmeyeceği bildirildi.Yayınlanan raporda, teslimatın Japonya düzenlemelerinin 2023'te revize edilmesinden bu yana bir lisans verene yapılan ilk tamamlanmış silah ihracatı olduğu belirtildi.
abd
japonya
hint-pasifik
Japonya, ABD'ye i̇lk kez lisanslı Patriot füzeleri teslim etti
Japonya, savunma ihracat kurallarının 2023’te değiştirilmesinin ardından, Amerikan lisansı altında üretilen Patriot hava savunma füzelerini ilk kez ABD’ye teslim etti.
