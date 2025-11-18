https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/trump-ve-selman-gorustu-ibrahim-anlasmalari-konusunda-cok-iyi-bir-gorusme-yaptik-ayrica-f-35-satin-1101103544.html

Trump ve Selman görüştü: 'İbrahim Anlaşmaları konusunda 'çok iyi' bir görüşme yaptık, ayrıca F-35 satın alacaklar'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde İbrahim Anlaşmalarına değindi, Suudi Arabistan’ın F-35... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ön görüşmede Trump, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katılımına ilişkin 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.Trump, Veliaht Prens ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin başında, şöyle konuştu:'F-35 satın alacaklar'Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'ın ABD savunma şirketi Lockheed Martin'den F-35 savaş uçağı satın alacağını "Bir anlaşma yapacağız. Lockheed'den F-35'ler satın alacaklar. Ve bu harika bir uçak" ifadeleriyle bildirdi.'ABD, Suudi Arabistan ile sivil nükleer iş birliği anlaşması imzalayabilir'Gazetecilerin Suudi Arabistan ile sivil nükleer iş birliği konusunda bir anlaşma konusundaki sorusuna yanıt veren Trump, "Bunun gerçekleşeceğini görebiliyorum" ifadelerini kullandı.Ayrıca İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ve Washington'ın buna açık olduğunu söyleyen Trump, "Süreci başlatmak için onlarla görüşüyoruz" şeklinde konuştu.Selman ise bu konuda, "ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız ve iyi bir anlaşmanın geleceğimiz açısından iyi olduğuna inanıyoruz" dedi.

