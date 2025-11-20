Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/gerasimov-putine-kupyanskin-ozgurlestirildigini-rapor-etti-1101166958.html
Gerasimov, Putin’e Kupyansk’ın özgürleştirildiğini rapor etti
Gerasimov, Putin’e Kupyansk’ın özgürleştirildiğini rapor etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı (Zapad) Askeri Grubu’na ait komuta merkezlerinden birini ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T21:55+0300
2025-11-20T22:12+0300
dünya
vladimir putin
valeriy gerasimov
kupyansk
batı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101166786_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_108c1a311b95d67919a0043e06b009ea.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Askeri Grubu’na bağlı birliklerin faaliyet gösterdiği komuta merkezlerinden birine ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Putin’e sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, “Batı Askeri Grubu birlikleri Kupyansk kentini özgürleştirdi” dedi.Gerasimov, ayrıca Oskol Nehri’nin sol yakasında kuşatılmış durumda bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik imha operasyonlarının sürdürüldüğünü kaydetti.Kupyansk, Ukrayna’nın kuzey doğusunda yer alan ve lojistik açıdan kritik önem taşıyan bir kent olarak biliniyor. Rus ordusunun burayı ele geçirmesi, Rusya’nın kuzey kanadının güvenliğini sağlamanın yanı sıra asker ve teçhizatın hızlı bir şekilde sevk edilmesine olanak tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-1101150914.html
kupyansk
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101166786_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d2d46bed168a20e33bfb64e593b7700c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, valeriy gerasimov, kupyansk, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu
vladimir putin, valeriy gerasimov, kupyansk, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu

Gerasimov, Putin’e Kupyansk’ın özgürleştirildiğini rapor etti

21:55 20.11.2025 (güncellendi: 22:12 20.11.2025)
Vladimir Putin Batı Askeri Grubu'nu ziyaret etti
Vladimir Putin Batı Askeri Grubu'nu ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı (Zapad) Askeri Grubu’na ait komuta merkezlerinden birini ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e Kupyansk kentinin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Askeri Grubu’na bağlı birliklerin faaliyet gösterdiği komuta merkezlerinden birine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Putin’e sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, “Batı Askeri Grubu birlikleri Kupyansk kentini özgürleştirdi” dedi.
Gerasimov, ayrıca Oskol Nehri’nin sol yakasında kuşatılmış durumda bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik imha operasyonlarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Kupyansk, Ukrayna’nın kuzey doğusunda yer alan ve lojistik açıdan kritik önem taşıyan bir kent olarak biliniyor. Rus ordusunun burayı ele geçirmesi, Rusya’nın kuzey kanadının güvenliğini sağlamanın yanı sıra asker ve teçhizatın hızlı bir şekilde sevk edilmesine olanak tanıyor.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала