https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/gerasimov-putine-kupyanskin-ozgurlestirildigini-rapor-etti-1101166958.html
Gerasimov, Putin’e Kupyansk’ın özgürleştirildiğini rapor etti
Gerasimov, Putin’e Kupyansk’ın özgürleştirildiğini rapor etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı (Zapad) Askeri Grubu’na ait komuta merkezlerinden birini ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T21:55+0300
2025-11-20T21:55+0300
2025-11-20T22:12+0300
dünya
vladimir putin
valeriy gerasimov
kupyansk
batı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101166786_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_108c1a311b95d67919a0043e06b009ea.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Askeri Grubu’na bağlı birliklerin faaliyet gösterdiği komuta merkezlerinden birine ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Putin’e sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, “Batı Askeri Grubu birlikleri Kupyansk kentini özgürleştirdi” dedi.Gerasimov, ayrıca Oskol Nehri’nin sol yakasında kuşatılmış durumda bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik imha operasyonlarının sürdürüldüğünü kaydetti.Kupyansk, Ukrayna’nın kuzey doğusunda yer alan ve lojistik açıdan kritik önem taşıyan bir kent olarak biliniyor. Rus ordusunun burayı ele geçirmesi, Rusya’nın kuzey kanadının güvenliğini sağlamanın yanı sıra asker ve teçhizatın hızlı bir şekilde sevk edilmesine olanak tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-1101150914.html
kupyansk
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101166786_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d2d46bed168a20e33bfb64e593b7700c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, valeriy gerasimov, kupyansk, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu
vladimir putin, valeriy gerasimov, kupyansk, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu
Gerasimov, Putin’e Kupyansk’ın özgürleştirildiğini rapor etti
21:55 20.11.2025 (güncellendi: 22:12 20.11.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı (Zapad) Askeri Grubu’na ait komuta merkezlerinden birini ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e Kupyansk kentinin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Askeri Grubu’na bağlı birliklerin faaliyet gösterdiği komuta merkezlerinden birine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Putin’e sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, “Batı Askeri Grubu birlikleri Kupyansk kentini özgürleştirdi” dedi.
Gerasimov, ayrıca Oskol Nehri’nin sol yakasında kuşatılmış durumda bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik imha operasyonlarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Kupyansk, Ukrayna’nın kuzey doğusunda yer alan ve lojistik açıdan kritik önem taşıyan bir kent olarak biliniyor. Rus ordusunun burayı ele geçirmesi, Rusya’nın kuzey kanadının güvenliğini sağlamanın yanı sıra asker ve teçhizatın hızlı bir şekilde sevk edilmesine olanak tanıyor.