Trump: Gazze’deki durum karmaşık ama iyileşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, Gazze’deki durumun uzun yıllardır karmaşık olduğunu... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile akşam yemeğinde konuşarak Gazze’deki mevcut durumu değerlendirdi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'İlişkiler tarihi seviyede'Trump, Washington ile Riyad arasındaki ilişkinin tarihindeki en güçlü seviyede olduğunu vurguladı:ABD Başkanı ayrıca, Suudi Arabistan ile askeri işbirliğinin seviyesini artırdıklarını ve Riyad’ı NATO dışındaki önemli müttefiklerden biri olarak belirlediklerini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile akşam yemeğinde konuşarak Gazze’deki mevcut durumu değerlendirdi.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Gazze biraz dağınık görünüyor - uzun yıllardır, hatta onlarca yıldır öyle - ama mükemmelliğe çok yaklaşıyor ve insanlar şok oluyor. Hatta her ülkeyi, her başkanı ve her şeyi eleştiren büyük uzmanlar bile Ortadoğu’da yaşananların bir mucize olduğunu söylüyorlar”
'İlişkiler tarihi seviyede'
Trump, Washington ile Riyad arasındaki ilişkinin tarihindeki en güçlü seviyede olduğunu vurguladı:
“Şu anda sahip olduğunuz en iyi dosta sahipsiniz, ancak o zamandan beri ülkelerimiz kalıcı ortaklar oldu ve bu akşam birlikte, bu ortaklığı her zamankinden daha yakın ve güçlü hale getiriyoruz ve daha önce hiç böyle bir ilişkimiz olmamıştı”
ABD Başkanı ayrıca, Suudi Arabistan ile askeri işbirliğinin seviyesini artırdıklarını ve Riyad’ı NATO dışındaki önemli müttefiklerden biri olarak belirlediklerini ifade etti.