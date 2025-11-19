https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/trump-gazzedeki-durum-karmasik-ama-iyilesecek-1101106765.html

Trump: Gazze’deki durum karmaşık ama iyileşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile akşam yemeğinde yaptığı açıklamada, Gazze’deki durumun uzun yıllardır karmaşık olduğunu... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile akşam yemeğinde konuşarak Gazze’deki mevcut durumu değerlendirdi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'İlişkiler tarihi seviyede'Trump, Washington ile Riyad arasındaki ilişkinin tarihindeki en güçlü seviyede olduğunu vurguladı:ABD Başkanı ayrıca, Suudi Arabistan ile askeri işbirliğinin seviyesini artırdıklarını ve Riyad’ı NATO dışındaki önemli müttefiklerden biri olarak belirlediklerini ifade etti.

