https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/eski-tunceli-belediye-baskani-macogluna-kamu-zarari-iddiasiyla-86-milyon-lira-zimmet-cikarildi-1101156957.html
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na görev süresince usulsüz işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı iddiasıyla 86 milyon 620 bin lira... 20.11.2025
2025-11-20T16:12+0300
2025-11-20T16:12+0300
Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı.Tunceli denetimleri tamamlandıİçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından Tunceli Belediyesi'nde bir süre önce çeşitli konularla ilgili başlatılan denetimler tamamlandı.Fatih Mehmet Maçoğlu'na yönelik suçlamalar: Usulsüz işe alımYapılan incelemede 2019 yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen Maçoğlu'nun, görevdeyken 145 kişiyi usulsüz olarak işe aldığı, işçilerin giderlerinin, belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiği ve bundan dolayı kamu zararına yol açtığı tespit edildi.Bunun üzerine Maçoğlu'na yönelik 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarılarak hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.İlana çıkmadan işçi alımıÇalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılan incelemede de Tunceli Belediyesinin 2019-2024 yılları arasında 145 işçiyi ilana çıkılmadan ve duyurusu yapılmadan işe aldığı gerekçesiyle belediyeye ait şirkete toplam 500 bin lira ceza uygulandı.İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a daha önce işten çıkarılan 8 işçiyi işe aldığı gerekçesiyle 2 milyon 84 bin lira, Maçoğlu'nun Kadıköy belediye başkan adaylığı sürecinde yerine vekaleten bakan belediye meclis üyesi Ali İhsan Bayır'a da toplu iş sözleşmesinde işçilere yüksek oranda zam yaptığı iddiasıyla 3 milyon 206 bin lira zimmet çıkarıldı.
16:12 20.11.2025
Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na görev süresince usulsüz işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı iddiasıyla 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarıldı.
Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı.

Tunceli denetimleri tamamlandı

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından Tunceli Belediyesi'nde bir süre önce çeşitli konularla ilgili başlatılan denetimler tamamlandı.

Fatih Mehmet Maçoğlu'na yönelik suçlamalar: Usulsüz işe alım

Yapılan incelemede 2019 yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen Maçoğlu'nun, görevdeyken 145 kişiyi usulsüz olarak işe aldığı, işçilerin giderlerinin, belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiği ve bundan dolayı kamu zararına yol açtığı tespit edildi.
Bunun üzerine Maçoğlu'na yönelik 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarılarak hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İlana çıkmadan işçi alımı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılan incelemede de Tunceli Belediyesinin 2019-2024 yılları arasında 145 işçiyi ilana çıkılmadan ve duyurusu yapılmadan işe aldığı gerekçesiyle belediyeye ait şirkete toplam 500 bin lira ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a daha önce işten çıkarılan 8 işçiyi işe aldığı gerekçesiyle 2 milyon 84 bin lira, Maçoğlu'nun Kadıköy belediye başkan adaylığı sürecinde yerine vekaleten bakan belediye meclis üyesi Ali İhsan Bayır'a da toplu iş sözleşmesinde işçilere yüksek oranda zam yaptığı iddiasıyla 3 milyon 206 bin lira zimmet çıkarıldı.
