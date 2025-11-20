https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/endonezyada-semeru-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-170-dagci-kurtarildi-900den-fazla-kisi-tahliye-1101147757.html
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti: 170 dağcı kurtarıldı, 900'den fazla kişi tahliye edildi
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti: 170 dağcı kurtarıldı, 900'den fazla kişi tahliye edildi
130'dan fazla aktif yanardağa sahip olmasıyla 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerindeki en riskli bölgelerden biri olarak bilinen Endonezya'daki Semeru Yanardağı... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
Endonezya'da Java Adası'nda bulunan Semeru Yanardağı'nın art arda patlaması üzerine bölgede mahsur kalan 170 dağcı, perşembe günü güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, tüm dağcıların rehberleriyle birlikte sağ salim bölgeden indirildiğini bildirdi.Ulusal park yetkilisi Septi Wardhani, dağcıların yanardağın eteklerindeki göl kenarında kamp yaptıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini belirterek, "Tüm dağcılar ve rehberler güvende. Durumu kontrol altına aldık" dedi.900'den fazla kişi tahliye edildiYetkililere göre Semeru Yanardağı, çarşamba günü 10 kez patladı ve büyük kül bulutlarıyla birlikte lav ve kaya parçalarını yaklaşık 13 kilometre uzaklığa kadar fırlattı. Bölge halkından 956 kişi okullara, camilere ve kamu binalarına taşınarak güvenli alanlara alındı.Doğu Cava Arama Kurtarma Ajansı, bölgedeki tahliyelere destek vermek için çok sayıda ekip görevlendirdiklerini, ayrıca hala mahsur kalan kişi olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.Endonezya Volkanoloji Kurumu tarafından paylaşılan görüntülerde, kraterden yükselen devasa sıcak kül bulutlarının yanardağın yamaçlarını tamamen kapladığı görüldü. Bölgede hava kalitesinin hızla kötüleştiği bildirildi.2021'de 51 kişi ölmüştü2,28 mil (3.676 metre) yüksekliğiyle Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Semeru, Aralık 2021'deki büyük patlamasında 51 kişinin ölümüne neden olmuş, yakın köyler tamamen kül tabakası altında kalmıştı.Endonezya, 130'dan fazla aktif yanardağa sahip olması nedeniyle "Pasifik Ateş Çemberi" üzerindeki en riskli ülkelerden biri olarak biliniyor.
130'dan fazla aktif yanardağa sahip olmasıyla 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerindeki en riskli bölgelerden biri olarak bilinen Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dağa tırmanırken mahsur kalan 170 dağcı güvenli bölgeye indirilirken yakın civarda yaşayan 900'den fazla kişi tahliye edildi.
Endonezya’da Java Adası’nda bulunan Semeru Yanardağı’nın art arda patlaması üzerine bölgede mahsur kalan 170 dağcı, perşembe günü güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, tüm dağcıların rehberleriyle birlikte sağ salim bölgeden indirildiğini bildirdi.
Ulusal park yetkilisi Septi Wardhani, dağcıların yanardağın eteklerindeki göl kenarında kamp yaptıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini belirterek, “Tüm dağcılar ve rehberler güvende. Durumu kontrol altına aldık” dedi.
900’den fazla kişi tahliye edildi
Yetkililere göre Semeru Yanardağı, çarşamba günü 10 kez patladı ve büyük kül bulutlarıyla birlikte lav ve kaya parçalarını yaklaşık 13 kilometre uzaklığa kadar fırlattı. Bölge halkından 956 kişi okullara, camilere ve kamu binalarına taşınarak güvenli alanlara alındı.
Doğu Cava Arama Kurtarma Ajansı, bölgedeki tahliyelere destek vermek için çok sayıda ekip görevlendirdiklerini, ayrıca hala mahsur kalan kişi olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.
Endonezya Volkanoloji Kurumu tarafından paylaşılan görüntülerde, kraterden yükselen devasa sıcak kül bulutlarının yanardağın yamaçlarını tamamen kapladığı görüldü. Bölgede hava kalitesinin hızla kötüleştiği bildirildi.
2,28 mil (3.676 metre) yüksekliğiyle Endonezya’nın en aktif yanardağlarından biri olan Semeru, Aralık 2021’deki büyük patlamasında 51 kişinin ölümüne neden olmuş, yakın köyler tamamen kül tabakası altında kalmıştı.
Endonezya, 130’dan fazla aktif yanardağa sahip olması nedeniyle “Pasifik Ateş Çemberi” üzerindeki en riskli ülkelerden biri olarak biliniyor.