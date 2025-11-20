Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/endonezyada-semeru-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-170-dagci-kurtarildi-900den-fazla-kisi-tahliye-1101147757.html
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti: 170 dağcı kurtarıldı, 900'den fazla kişi tahliye edildi
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti: 170 dağcı kurtarıldı, 900'den fazla kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
130'dan fazla aktif yanardağa sahip olmasıyla 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerindeki en riskli bölgelerden biri olarak bilinen Endonezya'daki Semeru Yanardağı... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T10:47+0300
2025-11-20T10:47+0300
yaşam
haberler
semeru yanardağı
java adası
endonezya
aktif
volkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101147076_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_9dd0e3d1614a29fca0b58a522954037d.jpg
Endonezya’da Java Adası’nda bulunan Semeru Yanardağı’nın art arda patlaması üzerine bölgede mahsur kalan 170 dağcı, perşembe günü güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, tüm dağcıların rehberleriyle birlikte sağ salim bölgeden indirildiğini bildirdi.Ulusal park yetkilisi Septi Wardhani, dağcıların yanardağın eteklerindeki göl kenarında kamp yaptıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini belirterek, “Tüm dağcılar ve rehberler güvende. Durumu kontrol altına aldık” dedi.900’den fazla kişi tahliye edildiYetkililere göre Semeru Yanardağı, çarşamba günü 10 kez patladı ve büyük kül bulutlarıyla birlikte lav ve kaya parçalarını yaklaşık 13 kilometre uzaklığa kadar fırlattı. Bölge halkından 956 kişi okullara, camilere ve kamu binalarına taşınarak güvenli alanlara alındı.Doğu Cava Arama Kurtarma Ajansı, bölgedeki tahliyelere destek vermek için çok sayıda ekip görevlendirdiklerini, ayrıca hala mahsur kalan kişi olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.Endonezya Volkanoloji Kurumu tarafından paylaşılan görüntülerde, kraterden yükselen devasa sıcak kül bulutlarının yanardağın yamaçlarını tamamen kapladığı görüldü. Bölgede hava kalitesinin hızla kötüleştiği bildirildi.2021’de 51 kişi ölmüştü2,28 mil (3.676 metre) yüksekliğiyle Endonezya’nın en aktif yanardağlarından biri olan Semeru, Aralık 2021’deki büyük patlamasında 51 kişinin ölümüne neden olmuş, yakın köyler tamamen kül tabakası altında kalmıştı.Endonezya, 130’dan fazla aktif yanardağa sahip olması nedeniyle “Pasifik Ateş Çemberi” üzerindeki en riskli ülkelerden biri olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/japonyanin-en-aktif-yanardagi-sakurajima-patladi-devasa-puskurtme-sonrasi-yetkililer-alarma-gecti-1101058600.html
semeru yanardağı
java adası
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101147076_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_e3f176739339d6c8cde2c4279046d953.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, semeru yanardağı, java adası, endonezya, aktif, volkan
haberler, semeru yanardağı, java adası, endonezya, aktif, volkan

Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti: 170 dağcı kurtarıldı, 900'den fazla kişi tahliye edildi

10:47 20.11.2025
© AP Photo / Badan GeologiEndonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Badan Geologi
Abone ol
130'dan fazla aktif yanardağa sahip olmasıyla 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerindeki en riskli bölgelerden biri olarak bilinen Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dağa tırmanırken mahsur kalan 170 dağcı güvenli bölgeye indirilirken yakın civarda yaşayan 900'den fazla kişi tahliye edildi.
Endonezya’da Java Adası’nda bulunan Semeru Yanardağı’nın art arda patlaması üzerine bölgede mahsur kalan 170 dağcı, perşembe günü güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, tüm dağcıların rehberleriyle birlikte sağ salim bölgeden indirildiğini bildirdi.
Ulusal park yetkilisi Septi Wardhani, dağcıların yanardağın eteklerindeki göl kenarında kamp yaptıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini belirterek, “Tüm dağcılar ve rehberler güvende. Durumu kontrol altına aldık” dedi.

900’den fazla kişi tahliye edildi

Yetkililere göre Semeru Yanardağı, çarşamba günü 10 kez patladı ve büyük kül bulutlarıyla birlikte lav ve kaya parçalarını yaklaşık 13 kilometre uzaklığa kadar fırlattı. Bölge halkından 956 kişi okullara, camilere ve kamu binalarına taşınarak güvenli alanlara alındı.
Doğu Cava Arama Kurtarma Ajansı, bölgedeki tahliyelere destek vermek için çok sayıda ekip görevlendirdiklerini, ayrıca hala mahsur kalan kişi olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.
Endonezya Volkanoloji Kurumu tarafından paylaşılan görüntülerde, kraterden yükselen devasa sıcak kül bulutlarının yanardağın yamaçlarını tamamen kapladığı görüldü. Bölgede hava kalitesinin hızla kötüleştiği bildirildi.

2021’de 51 kişi ölmüştü

2,28 mil (3.676 metre) yüksekliğiyle Endonezya’nın en aktif yanardağlarından biri olan Semeru, Aralık 2021’deki büyük patlamasında 51 kişinin ölümüne neden olmuş, yakın köyler tamamen kül tabakası altında kalmıştı.
Endonezya, 130’dan fazla aktif yanardağa sahip olması nedeniyle “Pasifik Ateş Çemberi” üzerindeki en riskli ülkelerden biri olarak biliniyor.
İzlanda'da yanardağ bir yılda 7. kez patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
YAŞAM
Japonya'nın en aktif yanardağı Sakurajima patladı: Devasa püskürtme sonrası yetkililer alarma geçti
17 Kasım, 12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала