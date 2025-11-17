https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/japonyanin-en-aktif-yanardagi-sakurajima-patladi-devasa-puskurtme-sonrasi-yetkililer-alarma-gecti-1101058600.html

Japonya'nın en aktif yanardağı Sakurajima patladı: Devasa püskürtme sonrası yetkililer alarma geçti

17.11.2025

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kagoşima Körfezi yakınlarında bulunan Sakurajima Yanardağı’nda gece yarısı gerçekleşen patlamayı doğruladı.Yerel saatle 00.57’de meydana gelen patlamada, yanardağın püskürttüğü kül bulutları 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.Can kaybı ve hasar bildirilmediYetkililer, patlama sonrasında ölü ya da yaralı bulunmadığını, çevredeki binalarda da herhangi bir maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.Bölgedeki gözlem istasyonları, yanardağın aktifliğinin devam ettiğini belirterek risk seviyesine dikkat çekti.Çevre eyaletlere kül ve duman uyarısıPatlamanın ardından Meteoroloji Ajansı, çevre eyaletler için duman ve kül yayılımı konusunda uyarıda bulundu.Yetkililer, özellikle rüzgâr yönüne bağlı olarak ulaşım hatlarında ve hava kalitesinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini aktardı.Japonya’nın en aktif yanardağı: SakurajimaSakurajima, Japonya’nın en aktif yanardağları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana krater çevresine 2 kilometreden fazla yaklaşmak yasaklanmış durumda.Yanardağın bulunduğu ada, 1914 yılındaki büyük patlamada lavların kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Bu olay, Japonya tarihinin en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

