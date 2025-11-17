Türkiye
Japonya'nın en aktif yanardağı Sakurajima patladı: Devasa püskürtme sonrası yetkililer alarma geçti
Japonya'nın en aktif yanardağı Sakurajima patladı: Devasa püskürtme sonrası yetkililer alarma geçti
Japonya’nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı, yerel saatle 00.57’de gerçekleşen patlamayla 4 bin 400 metre yüksekliğe kül püskürttü. Ölü ya da yaralı olmadığı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kagoşima Körfezi yakınlarında bulunan Sakurajima Yanardağı’nda gece yarısı gerçekleşen patlamayı doğruladı.Yerel saatle 00.57’de meydana gelen patlamada, yanardağın püskürttüğü kül bulutları 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.Can kaybı ve hasar bildirilmediYetkililer, patlama sonrasında ölü ya da yaralı bulunmadığını, çevredeki binalarda da herhangi bir maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.Bölgedeki gözlem istasyonları, yanardağın aktifliğinin devam ettiğini belirterek risk seviyesine dikkat çekti.Çevre eyaletlere kül ve duman uyarısıPatlamanın ardından Meteoroloji Ajansı, çevre eyaletler için duman ve kül yayılımı konusunda uyarıda bulundu.Yetkililer, özellikle rüzgâr yönüne bağlı olarak ulaşım hatlarında ve hava kalitesinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini aktardı.Japonya’nın en aktif yanardağı: SakurajimaSakurajima, Japonya’nın en aktif yanardağları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana krater çevresine 2 kilometreden fazla yaklaşmak yasaklanmış durumda.Yanardağın bulunduğu ada, 1914 yılındaki büyük patlamada lavların kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Bu olay, Japonya tarihinin en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.
Japonya'nın en aktif yanardağı Sakurajima patladı: Devasa püskürtme sonrası yetkililer alarma geçti

Abone ol
Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı, yerel saatle 00.57'de gerçekleşen patlamayla 4 bin 400 metre yüksekliğe kül püskürttü. Ölü ya da yaralı olmadığı açıklanırken, çevre eyaletlerde kül ve duman uyarıları yapıldı. Ülkenin en aktif yanardağı olan Sakurajima'da hareketlilik sürüyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kagoşima Körfezi yakınlarında bulunan Sakurajima Yanardağı’nda gece yarısı gerçekleşen patlamayı doğruladı.
Yerel saatle 00.57’de meydana gelen patlamada, yanardağın püskürttüğü kül bulutları 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.

Can kaybı ve hasar bildirilmedi

Yetkililer, patlama sonrasında ölü ya da yaralı bulunmadığını, çevredeki binalarda da herhangi bir maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Bölgedeki gözlem istasyonları, yanardağın aktifliğinin devam ettiğini belirterek risk seviyesine dikkat çekti.

Çevre eyaletlere kül ve duman uyarısı

Patlamanın ardından Meteoroloji Ajansı, çevre eyaletler için duman ve kül yayılımı konusunda uyarıda bulundu.
Yetkililer, özellikle rüzgâr yönüne bağlı olarak ulaşım hatlarında ve hava kalitesinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini aktardı.

Japonya’nın en aktif yanardağı: Sakurajima

Sakurajima, Japonya’nın en aktif yanardağları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana krater çevresine 2 kilometreden fazla yaklaşmak yasaklanmış durumda.
Yanardağın bulunduğu ada, 1914 yılındaki büyük patlamada lavların kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Bu olay, Japonya tarihinin en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.
