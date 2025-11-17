https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/japonyanin-en-aktif-yanardagi-sakurajima-patladi-devasa-puskurtme-sonrasi-yetkililer-alarma-gecti-1101058600.html
Japonya'nın en aktif yanardağı Sakurajima patladı: Devasa püskürtme sonrası yetkililer alarma geçti
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kagoşima Körfezi yakınlarında bulunan Sakurajima Yanardağı’nda gece yarısı gerçekleşen patlamayı doğruladı.Yerel saatle 00.57’de meydana gelen patlamada, yanardağın püskürttüğü kül bulutları 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.Can kaybı ve hasar bildirilmediYetkililer, patlama sonrasında ölü ya da yaralı bulunmadığını, çevredeki binalarda da herhangi bir maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.Bölgedeki gözlem istasyonları, yanardağın aktifliğinin devam ettiğini belirterek risk seviyesine dikkat çekti.Çevre eyaletlere kül ve duman uyarısıPatlamanın ardından Meteoroloji Ajansı, çevre eyaletler için duman ve kül yayılımı konusunda uyarıda bulundu.Yetkililer, özellikle rüzgâr yönüne bağlı olarak ulaşım hatlarında ve hava kalitesinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini aktardı.Japonya’nın en aktif yanardağı: SakurajimaSakurajima, Japonya’nın en aktif yanardağları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana krater çevresine 2 kilometreden fazla yaklaşmak yasaklanmış durumda.Yanardağın bulunduğu ada, 1914 yılındaki büyük patlamada lavların kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Bu olay, Japonya tarihinin en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.
Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyindeki Kagoşima Körfezi yakınlarında bulunan Sakurajima Yanardağı’nda gece yarısı gerçekleşen patlamayı doğruladı.
Yerel saatle 00.57’de meydana gelen patlamada, yanardağın püskürttüğü kül bulutları 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.
Can kaybı ve hasar bildirilmedi
Yetkililer, patlama sonrasında ölü ya da yaralı bulunmadığını, çevredeki binalarda da herhangi bir maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Bölgedeki gözlem istasyonları, yanardağın aktifliğinin devam ettiğini belirterek risk seviyesine dikkat çekti.
Çevre eyaletlere kül ve duman uyarısı
Patlamanın ardından Meteoroloji Ajansı, çevre eyaletler için duman ve kül yayılımı konusunda uyarıda bulundu.
Yetkililer, özellikle rüzgâr yönüne bağlı olarak ulaşım hatlarında ve hava kalitesinde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini aktardı.
Japonya’nın en aktif yanardağı: Sakurajima
Sakurajima
, Japonya’nın
en aktif yanardağları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana krater çevresine 2 kilometreden fazla yaklaşmak
yasaklanmış durumda.
Yanardağın bulunduğu ada, 1914 yılındaki büyük patlamada lavların kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Bu olay, Japonya tarihinin en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.