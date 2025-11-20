https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/dunyaya-en-yakin-noktasina-ulasiyor-nasadan-3iatlas-aciklamasi-geldi-1101140514.html
Dünya'ya en yakın noktasına ulaşıyor: NASA'dan 3I/ATLAS açıklaması geldi
2025-11-20T01:25+0300
Dünya'ya en yakın noktasına ulaşıyor: NASA'dan 3I/ATLAS açıklaması geldi
NASA, yıldızlararası 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere tehlike oluşturmayacağını açıkladı.
NASA Bilim Misyon Müdürlüğü'nün yardımcı yöneticisi Nicky Fox yaptığı açıklamada, 3I/ATLAS kuyrukluyıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere yaklaşmayacağını söyledi.
Fox, gezegenlerden herhangi birinin yakınından geçip geçmeyeceği sorulduğunda, “Hayır, bu olmayacak. Güneş Sistemimizdeki her şey yoluna girecek” dedi.
NASA Astrofizik Bölümü’nün vekil direktörü Shawn Domagal-Goldman, kuyrukluyıldızların buharlaştıkça gaz ve toz saldığını ve bu fışkırmaların kuyrukluyıldızı ters yönde iten küçük roket motoru gibi davrandığını açıkladı.
Domagal-Goldman, bu küçük itmelerin genellikle kuyrukluyıldızın yörüngesinde hafif değişikliklere yol açtığını ve bu özel durumun dikkatle izlendiğini sözlerine ekledi.
Dünya'ya en yakın noktasına ulaşıyor
Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Kasım başlarında Dünya’dan görülebildi. Bazı yabancı yayın organları, kuyrukluyıldızın bir uzay aracı olabileceğini öne sürmüştü. NASA’ya göre, Hubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı.
3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya yaklaşık 275 milyon kilometre uzaklıkla en yakın geçişini gerçekleştirecek. Kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi’ndeki yolculuğuna devam edecek ve 2026 baharında Jüpiter’in yörüngesinden geçecek.