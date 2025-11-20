https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/dondurdugu-esinin-ardindan-yeni-bir-iliskiye-baslayan-adam-tartisma-yaratti-1101164482.html

Dondurduğu eşinin ardından yeni bir ilişkiye başlayan adam tartışma yarattı

Çin’de bir adam, 2017’de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 49 yaşındaki eşini kriyojenik yöntemi ile dondurdu. Ancak ardından yeni bir ilişkiye başlayarak yeni bir tartışma yarattı.

Gui Junmin, 2020’den bu yana başka biriyle görüştüğünü söyleyerek sosyal medyada hararetli bir tartışma başlattı.Junmin’in eşi Zhan Wenlian, Çin’de krikojeniğe alınan ilk kişi olmuştu. Junmin, Shandong Yinfeng Enstitüsü ile 30 yıllık bir anlaşma imzalayarak eşinin bedeninin dondurulmuş halde korunmasını sağladı. South China Morning Post’un bildirdiğine göre enstitü, 2015’te Shandong Üniversitesi ile iş birliği yaparak erken gönüllülere ücretsiz işlem sunmaya başlamıştı.2 bin litre sıvı azot içindeBilimsel açıdan bakıldığında ise krikojeniğin işe yarayacağına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bedenler, 2 bin litre sıvı azot içinde tutuluyor, ancak uzmanlar canlı dokuların dondurulurken hücre zarlarının patladığını ve bunun dokuları geri döndürülemez şekilde tahrip ettiğini belirtiyor. Dünya genelinde yaklaşık 600 kişinin krikojeniğe alındığı tahmin edilse de bu kişilerin gelecekte hayata döndürülüp döndürülemeyeceği tamamen belirsiz.Buna rağmen, dünya genelinde birçok şirket, ölen kişilerin bedenlerini gelecekteki teknolojik gelişmelere umut bağlayarak hızla soğutma hizmeti sunmaya devam ediyor.Yeni ilişki açıklaması Eşinin bedeninin dondurulmasının ardından iki yıl yalnız yaşayan Junmin, 2020’de yeniden flört etmeye başladığını söyledi. Southern Weekly’ye verdiği röportajda, yalnız yaşamanın ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini belirterek sigorta temsilcisi Wang Chunxia ile ilişkisinin romantikten çok ‘mantık içeren’ bir ilişki olduğunu savundu.Junmin, "Hiçbir zaman eşimin yerini alamaz. Geçmişi unutmam mümkün değil, ama hayatıma devam etmeliyim” dedi.Sosyal medya öfkeliÇin’de birçok sosyal medya kullanıcısı, Junmin’in davranışını eleştirdi. Çin basınının aktardığı bir yorumda şu ifadeler yer aldı:Gui derin bir bağlılık göstermiş gibi görünebilir, ama gerçekte eşinden kopmuş. Zhan’a olan sözde sevgisi, daha çok ‘yas tutan eş’ rolünü oynamaya takıntılı olmak gibi. Mevcut partneriyle ne kadar soğuk ve mesafeli göründüğüne bir bakın.

